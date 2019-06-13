En kaliteli tiftik Ankara’da üretiliyor

Birlik Başkanı Hasan Kılınç, geçmiş dönemlerde kaliteye bakmaksızın tiftik alımı yapılmasının, kaliteli üretim yapan yetiştiricileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz kaliteye dayalı bir alım politikası gerçekleştiriyoruz. Tiftik alımları tefrik bilgisi olan eksperler tarafından yapılıyor. Dünya tekstil sektörünün istediği kalitede tiftik alımı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda kalite standartlarını daha da geliştirmeyi ve kalite gruplarını artırmayı düşünüyoruz.



KOOPERATİFLER DE YAŞAMALI

Dünya tekstil sektöründe tiftiğin inceliği kadar sağlamlığı, beyazlığı ve lif uzunluğu gibi kriterler de ön plana çıkıyor. Bu kriterler ön plana alındığında en kaliteli tiftik hiç tartışmasız Ankara’da üretiliyor. Islah yapan, Ankara keçisine bakan ve sürüsüne yatırım yapan yetiştiricinin daha fazla kazanması için altyapımızı güçlendiriyoruz. Birlik olarak kendimize hiçbir zaman üreticinin elinden tüm tiftiği almak gibi bir hedef koymadık. Bizim dışımızda kooperatiflerin de yaşamasını ve var olmasını istiyoruz.”