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Ankara Haberleri: En kaliteli tiftik Ankara’da üretiliyor

ANKARA HABERLERİ

En kaliteli tiftik Ankara’da üretiliyor

Merve Özlem ÇAKIR/AA
13.06.2019 - 13:56Son Güncelleme :

Ankara keçisinden elde edilen ve dünya tekstilinde en değerli lif kaynağı olarak görülen tiftiğin Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından açıklanan 2019 yılı fiyatları ilk kez geçen yılki 30 liralık devlet desteğini geçerek, oğlak tiftiğinde 52 lira, anamal tiftiğinde 44 lira oldu.

Merve Özlem ÇAKIR/AA

Birlik Başkanı Hasan Kılınç, geçmiş dönemlerde kaliteye bakmaksızın tiftik alımı yapılmasının, kaliteli üretim yapan yetiştiricileri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz kaliteye dayalı bir alım politikası gerçekleştiriyoruz. Tiftik alımları tefrik bilgisi olan eksperler tarafından yapılıyor. Dünya tekstil sektörünün istediği kalitede tiftik alımı için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda kalite standartlarını daha da geliştirmeyi ve kalite gruplarını artırmayı düşünüyoruz.

KOOPERATİFLER DE YAŞAMALI

Dünya tekstil sektöründe tiftiğin inceliği kadar sağlamlığı, beyazlığı ve lif uzunluğu gibi kriterler de ön plana çıkıyor. Bu kriterler ön plana alındığında en kaliteli tiftik hiç tartışmasız Ankara’da üretiliyor. Islah yapan, Ankara keçisine bakan ve sürüsüne yatırım yapan yetiştiricinin daha fazla kazanması için altyapımızı güçlendiriyoruz. Birlik olarak kendimize hiçbir zaman üreticinin elinden tüm tiftiği almak gibi bir hedef koymadık. Bizim dışımızda kooperatiflerin de yaşamasını ve var olmasını istiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En kaliteli tiftik Ankara’da üretiliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 13 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En kaliteli tiftik Ankara’da üretiliyor haberi güncellenecektir.

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