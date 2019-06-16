En çok domates ve portakal tükettik

Son 6 aylık süre içinde en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 33 bin ton 206 kilogram ile portakal alırken, en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 42 bin ton 819 kilogram ile domates, 27 bin ton 257 kilogram ile de patates geldi. Her mevsim tezgahların gözdesi olan meyvelerden elma Başkent’te 21 bin ton tüketildi. Elmayı, 13 bin tonla muz, 12 bin tonla mandalina, 5 bin tonla armut, 3 bin tonla nar, 2 bin tonla ayva, bin tonla da kivi takip etti. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Başkentlilerin karpuz tüketiminde de artış yaşanmaya başladı. Son 6 ayda karpuz tüketimi Ankara’da yaklaşık 33 buçuk tona ulaşırken, karpuzu; çilek, kiraz, erik gibi yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri yakından izledi.