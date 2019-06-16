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Ankara Haberleri: En çok domates ve portakal tükettik

ANKARA HABERLERİ

En çok domates ve portakal tükettik

Hürriyet Haber
16.06.2019 - 13:30Son Güncelleme :

Başkent’in yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Başkentlilerin kışlık ve yazlık sebze meyve tüketimine ilişkin verileri açıkladı. Toptancı Hali Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında Başkentliler kış aylarında en çok domates ve portakal tüketti.

Hürriyet Haber

Son 6 aylık süre içinde en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 33 bin ton 206 kilogram ile portakal alırken, en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 42 bin ton 819 kilogram ile domates, 27 bin ton 257 kilogram ile de patates geldi. Her mevsim tezgahların gözdesi olan meyvelerden elma Başkent’te 21 bin ton tüketildi. Elmayı, 13 bin tonla muz, 12 bin tonla mandalina, 5 bin tonla armut, 3 bin tonla nar, 2 bin tonla ayva, bin tonla da kivi takip etti. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Başkentlilerin karpuz tüketiminde de artış yaşanmaya başladı. Son 6 ayda karpuz tüketimi Ankara’da yaklaşık 33 buçuk tona ulaşırken, karpuzu; çilek, kiraz, erik gibi yaz aylarının en çok tercih edilen meyveleri yakından izledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En çok domates ve portakal tükettik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 13 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En çok domates ve portakal tükettik haberi güncellenecektir.

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