Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>En çok can kaybı Ankara'da yaşandı

Ankara Haberleri: En çok can kaybı Ankara'da yaşandı

ANKARA HABERLERİ

En çok can kaybı Ankara'da yaşandı

AA
01.02.2019 - 15:24Son Güncelleme :

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı. Trafik kazaları ile can kaybının en çok yaşandığı il, Ankara oldu. Ankara’da 12 bin 652 kazada 199 kişi hayatını kaybetti. 

AA

Kazalarda 56 bin 469 kayıtla “yandan çarpma” ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 593 ile “yayaya çarpma” ve 27 bin 227 ile “yoldan çıkma” takip etti.
Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 463’ü “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak”, 25 bin 783’ü “kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak”, 15 bin 859’u da “manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak”tan oluştu.
Polis ekiplerince, trafik kurallarına uymadıkları ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 4 milyar 367 milyon 571 bin 584 lira ceza kesildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2018’de 1 milyon 15 bin 732 araç trafikten men edildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En çok can kaybı Ankara'da yaşandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Şubat 2019 tarihinde saat 15 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En çok can kaybı Ankara'da yaşandı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Müzisyen kardeşlerden büyük başarı

Müzisyen kardeşlerden büyük başarı

Son anda büyük atak

Son anda büyük atak

İşte Ankara’nın yeni nüfusu

İşte Ankara’nın yeni nüfusu

Kapı kapı dolaşacağız

Kapı kapı dolaşacağız

Demirci: Hayali projeler vadetmiyoruz

Demirci: Hayali projeler vadetmiyoruz

Meslek liseliler servet kazandı

Meslek liseliler servet kazandı

Personel eğitimde

Personel eğitimde

OSSA’da yeni yönetim seçildi

OSSA’da yeni yönetim seçildi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.