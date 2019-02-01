En çok can kaybı Ankara'da yaşandı

Kazalarda 56 bin 469 kayıtla “yandan çarpma” ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 593 ile “yayaya çarpma” ve 27 bin 227 ile “yoldan çıkma” takip etti.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 463’ü “araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak”, 25 bin 783’ü “kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak”, 15 bin 859’u da “manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak”tan oluştu.

Polis ekiplerince, trafik kurallarına uymadıkları ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına geçen yıl 4 milyar 367 milyon 571 bin 584 lira ceza kesildi. Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2018’de 1 milyon 15 bin 732 araç trafikten men edildi.