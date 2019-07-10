En büyük sorun metro bağlantısı

Ziyarette Akyurt’ta yapımı devam eden Ankara Uluslararası Fuar Alanı, havalimanı metrosu başta olmak üzere Başkent’e yapılacak yeni projeler masaya yatırıldı. Yapımı devam eden fuar alanının en büyük sıkıntısının, metro bağlantısının olmaması olduğuna dikkat çeken Baran, şehrin gelişmesi için Kızılay’dan havalimanına da metro ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtti. Baran, metro bağlantısının yapılabilmesi için Başkan Yavaş’ın girişimleriyle Avrupa Birliği desteği sağlanabileceğini söyledi. Ankara için dayanışmaya hazır olduklarını belirten Baran, “Bizlerin üstüne düşen ne varsa yapmaya hazırız. Mansur Başkan’ın yanındayız” dedi. Havalimanı metrosunun yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Yavaş ise şunları söyledi: “Moskova ziyaretimde havalimanı metrosunu da görüştüm. Akyurt’a yapılan fuar alanını ve Gölbaşı-Balâ arası sulu tarım projesini birlikte yapabileceğimizi söyledim. Çünkü Rusya Türkiye’den sebze alıyor. Karşılığında metro ile ilgili bir çalışma yapabileceğimizi söyledik. Bizler elimizden geleni yapacağız ve bu projeleri birlikte yapacağız.”