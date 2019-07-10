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Ankara Haberleri: En büyük sorun metro bağlantısı

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En büyük sorun metro bağlantısı

Hürriyet Haber
10.07.2019 - 16:55Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Ziyarette Akyurt’ta yapımı devam eden Ankara Uluslararası Fuar Alanı, havalimanı metrosu başta olmak üzere Başkent’e yapılacak yeni projeler masaya yatırıldı. Yapımı devam eden fuar alanının en büyük sıkıntısının, metro bağlantısının olmaması olduğuna dikkat çeken Baran, şehrin gelişmesi için Kızılay’dan havalimanına da metro ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtti. Baran, metro bağlantısının yapılabilmesi için Başkan Yavaş’ın girişimleriyle Avrupa Birliği desteği sağlanabileceğini söyledi. Ankara için dayanışmaya hazır olduklarını belirten Baran, “Bizlerin üstüne düşen ne varsa yapmaya hazırız. Mansur Başkan’ın yanındayız” dedi. Havalimanı metrosunun yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Yavaş ise şunları söyledi: “Moskova ziyaretimde havalimanı metrosunu da görüştüm. Akyurt’a yapılan fuar alanını ve Gölbaşı-Balâ arası sulu tarım projesini birlikte yapabileceğimizi söyledim. Çünkü Rusya Türkiye’den sebze alıyor. Karşılığında metro ile ilgili bir çalışma yapabileceğimizi söyledik. Bizler elimizden geleni yapacağız ve bu projeleri birlikte yapacağız.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En büyük sorun metro bağlantısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En büyük sorun metro bağlantısı haberi güncellenecektir.

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