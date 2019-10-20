En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark

Daire başkanları ve genel müdürler de dahil tüm belediye personeline yönelik yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. ‘Belediyenin hangi görevini yerine getirmede ne derece başarılı olduğu’na ilişkin soru üzerine verilen yanıtlardan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en çok yüzde 66.43’lük oranla cenaze hizmetlerinde başarılı olduğu değerlendirildi. Yüzde 26.13’ü ise cenaze hizmetlerini kısmen başarılı buldu.

2024’E KADAR ULAŞIMA ODAKLANMALI

Personelin verdiği yanıtlara göre Büyükşehir Belediyesi’nin en başarısız alanı ise yüzde 34.50 ile otopark hizmetleri oldu. Ankette personele, ‘Belediyenin hangi hizmetlere daha iyi stratejik olarak odaklandığı’ da soruldu. Yanıtlara göre en fazla odaklanılan hizmet yüzde 38.2 ile cenaze hizmetleri, stratejik odaklanma seviyesinin en düşük olduğu hizmet ise yüzde 17.4’lik oranla otopark hizmetleri oldu. Ankete katılan belediye çalışanları 2024’e kadarki dönemde belediyenin stratejik olarak en çok odaklanması gereken alanın da ulaşım hizmetleri olması gerektiğini belirtti.

SIHHİYE ÇOK KATLI BİR YILDIR KAPALI

Büyükşehir Belediyesi’nin personel anketinden kentin en büyük sorunu olarak ‘otopark’ çıkarken, bin 200 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı da bir yıldır kapalı halde bekliyor. Otoparkın, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl kapatılması nedeniyle bölgede hafta içi büyük sıkıntı yaşanıyor.