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Ankara Haberleri: En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark

ANKARA HABERLERİ

En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark

Murat YILMAZ
20.10.2019 - 15:39 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘2020-2024 Stratejik Plan’ hazırlıkları kapsamında belediye çalışanlarının fikir ve önerilerini almak için İç Paydaş Anketi düzenledi.

Murat YILMAZ

Daire başkanları ve genel müdürler de dahil tüm belediye personeline yönelik yapılan anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. ‘Belediyenin hangi görevini yerine getirmede ne derece başarılı olduğu’na ilişkin soru üzerine verilen yanıtlardan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en çok yüzde 66.43’lük oranla cenaze hizmetlerinde başarılı olduğu değerlendirildi. Yüzde 26.13’ü ise cenaze hizmetlerini kısmen başarılı buldu.

2024’E KADAR ULAŞIMA ODAKLANMALI

Personelin verdiği yanıtlara göre Büyükşehir Belediyesi’nin en başarısız alanı ise yüzde 34.50 ile otopark hizmetleri oldu. Ankette personele, ‘Belediyenin hangi hizmetlere daha iyi stratejik olarak odaklandığı’ da soruldu. Yanıtlara göre en fazla odaklanılan hizmet yüzde 38.2 ile cenaze hizmetleri, stratejik odaklanma seviyesinin en düşük olduğu hizmet ise yüzde 17.4’lik oranla otopark hizmetleri oldu. Ankete katılan belediye çalışanları 2024’e kadarki dönemde belediyenin stratejik olarak en çok odaklanması gereken alanın da ulaşım hizmetleri olması gerektiğini belirtti. 

SIHHİYE ÇOK KATLI BİR YILDIR KAPALI

Büyükşehir Belediyesi’nin personel anketinden kentin en büyük sorunu olarak ‘otopark’ çıkarken, bin 200 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı da bir yıldır kapalı halde bekliyor. Otoparkın, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl kapatılması nedeniyle bölgede hafta içi büyük sıkıntı yaşanıyor.

En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ekim 2019 tarihinde saat 15 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En başarılı hizmet cenaze en başarısız ise otopark haberi güncellenecektir.

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