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En anlamlı çalışma

Murat YILMAZ
29.10.2019 - 17:33 |Son Güncelleme :

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki 25 engelli kursiyer, öğretmenlerinin de desteğiyle Cumhuriyet’in 96. yıldönümü anısına özel Türk Bayrağı ve Atatürk posteri yaptı.

Murat YILMAZ

Tamamıyla engellilerin emekleriyle bir haftada yapılan Türk Bayrağı ve Atatürk posteri dün tamamlandı. Resim atölyesinde boyanan posterin, ahşap atölyesinde çerçevesi, mozaik atölyesinde çevre taşları, halı kilim atölyesinde örgü işlemleri, bilim atölyesinde ise elektrik tesisatı ve LED’ler döşendi. Çalışmaya son şekli verildikten sonra, Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri merkezin matbaasında basıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan engelliler şunları söyledi:

En anlamlı çalışma

BAŞKAN DEMİREL’DEN TEBRİK

“Bize imkan tanındığında neler yapabildiğimizi bir kez daha gösterdik. Cumhuriyet’imizin 96. yıl dönümü anısına öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle böyle bir çalışma yapmak istedik ve bir haftada bunu başardık. Çok mutluyuz. Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açarak bizlere bu imkanı sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e çok teşekkür ederiz.” Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de engellileri yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik ederek, “Merkezimizden yararlanan engellilerimizin bu azmini, kararlığını ve bir şeyler yapabilme başarabilme şevkini gördükten sonra iyi ki böyle bir merkezi inşa ettik diyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılında böyle özel bir çalışmada emeği olan tüm engellilerimizi, öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En anlamlı çalışma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2019 tarihinde saat 17 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En anlamlı çalışma haberi güncellenecektir.

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