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Ankara Haberleri: Emzirme Timi’ne günde 50 çağrı geliyor

ANKARA HABERLERİ

Emzirme Timi’ne günde 50 çağrı geliyor

Duygu YENER/AA
24.10.2019 - 14:39 |Son Güncelleme :

Emzirmeyle ilgili sorun yaşayan veya çeşitli sebeplerle bebeklerini emziremeyen annelere destek olmak için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan, ‘Emzirme Danışmanlık Timi’ yoğun ilgi görüyor. Tim, gün içinde 50’ye yakın çağrıya yanıt veriyor.

Duygu YENER/AA

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, anne sütünün çocuk sağlığının korunmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Bebeklerin tamamının anne sütüyle beslenmelerini sağlamak amacıyla başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi kurulduğunu hatırlatan Gülüm, şöyle devam etti:

Emzirme Timi’ne günde 50 çağrı geliyor

DOKTORDAN DİYETİSYENE

“Emzirme timinde ebe, hemşire, doktor ve diyetisyenler yer alıyor. Bir sabit telefon üzerinden emzirme sorunları yaşayan anneler, çok rahat bir şekilde 7 gün 24 saat bu hattı arayabiliyorlar. Bizi bu fikre sevk eden, çok basit bir gribal enfeksiyon nedeniyle ilaç kullanma endişesiyle emzirmeye ara veren anneler olduğunu fark ettik. Emzirmeye ara vermek, çocuğun beslenmesinin ve süt kalitesinin bozulması, düşmesi demektir. Sorunları olduğu zaman annelerin bize başvurmasını istedik.

GERİ DÖNÜŞLER YÜZ GÜLDÜRÜCÜ

1 Ekim'de devreye giren Emzirme Danışmanlık Timi, çok kısa bir süre içinde yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin her yerinden çağrı alıyoruz. Ankara içerisine hizmet verebiliyoruz. Geri dönüşler de oldukça yüz güldürücü ve memnuniyet verici. Annelerin kafalarında emzirme ile ilgili en ufak bir sorun olduğu zaman telefonlarımıza ulaşıp bilgi alabilirler. İhtiyaç olduğu zaman eve gidilmesi gerekiyorsa bu tim tarafından da evlere gidip destek verilebiliyor.”

24 SAAT ULAŞILABİLİYOR

Emzirme Danışmanlık Timi'ne 0552 959 76 96 numaralı hattan, 24 saat ulaşılabileceğini ifade eden Gülüm, her geçen gün artış olduğunu, günlük 30 ile 50 arasında çağrıya yanıt verdikleri bilgisini paylaştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Emzirme Timi’ne günde 50 çağrı geliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ekim 2019 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Emzirme Timi’ne günde 50 çağrı geliyor haberi güncellenecektir.

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