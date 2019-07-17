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Ankara Haberleri: Emniyet kemeri hayat kurtardı

ANKARA HABERLERİ

Emniyet kemeri hayat kurtardı

AA
17.07.2019 - 13:08Son Güncelleme :

Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K.'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

AA

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı. Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K., emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K., çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Emniyet kemeri hayat kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Emniyet kemeri hayat kurtardı haberi güncellenecektir.

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