Emniyet kemeri hayat kurtardı

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı. Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K., emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K., çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı.
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