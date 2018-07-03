Emektar müze yolcusu

Aracı aslına uygun yaşatmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, “Aslına uygun tadilatı yapılabilirse, kuracağımız İtfaiye Müzesi’ne koymayı düşünüyoruz” dedi. Araca, üretici firma tarafından tadilat yapılmasının daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Sipahi, araç hakkında şunları söyledi:

POMPASI TAMAMEN EL YAPIMI

“Araç, 1958 model orijinal Mercedes Benz Daimler Alman yapımı. Arkasındaki su pompası Metz 1958, tamamen el yapımı olarak imal edilmiş. Çatıya çıkış merdivenleri bulunmuyor. Yan tarafına korkuluk gibi konulmuş. O zamanki geçişlerde kolaylık sağlıyormuş. 1958’lerde kent merkezinin bulunduğu Ulucanlar, Kale ve Sağlık Sokak civarında görev yapmış. Üzerine teleskopik bir monitör koymuşlar. Üzerindeki itfaiye ekipmanları da daha kolay kullanım için raflarda ve dolaplarda mevcutmuş.

DÖNEMİN EN POPÜLER ARACI

Dönemin en popüler aracıymış. Kontak anahtarıyla devreye alıp ayrı bir kollu marş yöntemiyle çalışıyor. Her şoför kullanamıyor, özel şoförleri varmış. 1993’te yedek parçası bulunamadığı için geri hizmete çekilmiş. Su kesintisi olduğunda sulama görevi yapıyormuş. 1994’e kadar bir fiil çalışmış, hurda işlemleri yapılırken antika olduğu için hurdaya gönderilmemiş. Aslına uygun tadilatı yapılabilirse kuracağımız İtfaiye Müzesi’ne koymayı düşünüyoruz. Biz bunun tadilatını yaptırabiliriz ancak en güzeli orijinal üreticisinin yapması.

İKİ ASKERİ İHTİLAL GÖRDÜ

Arkadaşlarımız, Mercedes fabrikasında personele bir eğitim verdiler. O dönem yönetimle görüştüler onlar da sıcak baktılar. 23 numaralı Ankara Belediye İtfaiyesi’nin yangın söndürme aracı tarihe tanıklık etmiş bir araç. Her şeyiyle orijinal. Kendi üreticisinin aslına uygun restore etmesiyle çok güzel bir hale getirilebilir düşüncesindeyiz. Araç görev süresince iki kez de askeri ihtilal görmüş. İhtilal döneminde Süleyman Önder belediye başkanı iken tüm belediye araçlarının tamponları sarıya boyanmış. Tamponunda ihtilalin izlerini de taşıyor.”