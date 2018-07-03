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Ankara Haberleri: Emektar müze yolcusu

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Emektar müze yolcusu

Murat YILMAZ
03.07.2018 - 17:48Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi’nde 1958-1994 yılları arasında görev yapan eski Mercedes marka yangın söndürme aracı, hurdaya ayrılmasının ardından koruma altına alındı.

Murat YILMAZ
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  • İtfaiyenin emektarı hurdaya değil müzeye gidecek
  • İtfaiyenin emektarı hurdaya değil müzeye gidecek
  • İtfaiyenin emektarı hurdaya değil müzeye gidecek
  • İtfaiyenin emektarı hurdaya değil müzeye gidecek

Aracı aslına uygun yaşatmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, “Aslına uygun tadilatı yapılabilirse, kuracağımız İtfaiye Müzesi’ne koymayı düşünüyoruz” dedi. Araca, üretici firma tarafından tadilat yapılmasının daha uygun olacağını düşündüklerini belirten Sipahi, araç hakkında şunları söyledi:

POMPASI TAMAMEN EL YAPIMI

“Araç, 1958 model orijinal Mercedes Benz Daimler Alman yapımı. Arkasındaki su pompası Metz 1958, tamamen el yapımı olarak imal edilmiş. Çatıya çıkış merdivenleri bulunmuyor. Yan tarafına korkuluk gibi konulmuş. O zamanki geçişlerde kolaylık sağlıyormuş. 1958’lerde kent merkezinin bulunduğu Ulucanlar, Kale ve Sağlık Sokak civarında görev yapmış. Üzerine teleskopik bir monitör koymuşlar. Üzerindeki itfaiye ekipmanları da daha kolay kullanım için raflarda ve dolaplarda mevcutmuş.

Emektar müze yolcusu

DÖNEMİN EN POPÜLER ARACI

Dönemin en popüler aracıymış. Kontak anahtarıyla devreye alıp ayrı bir kollu marş yöntemiyle çalışıyor. Her şoför kullanamıyor, özel şoförleri varmış. 1993’te yedek parçası bulunamadığı için geri hizmete çekilmiş. Su kesintisi olduğunda sulama görevi yapıyormuş. 1994’e kadar bir fiil çalışmış, hurda işlemleri yapılırken antika olduğu için hurdaya gönderilmemiş. Aslına uygun tadilatı yapılabilirse kuracağımız İtfaiye Müzesi’ne koymayı düşünüyoruz. Biz bunun tadilatını yaptırabiliriz ancak en güzeli orijinal üreticisinin yapması.

İKİ ASKERİ İHTİLAL GÖRDÜ

Arkadaşlarımız, Mercedes fabrikasında personele bir eğitim verdiler. O dönem yönetimle görüştüler onlar da sıcak baktılar. 23 numaralı Ankara Belediye İtfaiyesi’nin yangın söndürme aracı tarihe tanıklık etmiş bir araç. Her şeyiyle orijinal. Kendi üreticisinin aslına uygun restore etmesiyle çok güzel bir hale getirilebilir düşüncesindeyiz. Araç görev süresince iki kez de askeri ihtilal görmüş. İhtilal döneminde Süleyman Önder belediye başkanı iken tüm belediye araçlarının tamponları sarıya boyanmış. Tamponunda ihtilalin izlerini de taşıyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Emektar müze yolcusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Temmuz 2018 tarihinde saat 17 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Emektar müze yolcusu haberi güncellenecektir.

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