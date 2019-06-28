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Ankara Haberleri: Elmadağ’daki deprem korkuttu

ANKARA HABERLERİ

Elmadağ’daki deprem korkuttu

DHA
28.06.2019 - 16:46Son Güncelleme :

Elmadağ’da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elmadağ ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elmadağ ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 13.55'te meydana geldi. Yerin 14.65 kilometre derinliğinde olan deprem, Elmadağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akyurt ilçesi Ahmetadıl köyü, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Elmadağ’daki deprem korkuttu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2019 tarihinde saat 16 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Elmadağ’daki deprem korkuttu haberi güncellenecektir.

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