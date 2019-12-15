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Ankara Haberleri: El birliğiyle çözülmesi şart

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El birliğiyle çözülmesi şart

Ayça Gözde ÇETİN
15.12.2019 - 10:19 |Son Güncelleme :

Ankara Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi (7) Mert Yağız Köksal’ın, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, “Gelişim çağındaki çocuklar için bütün gıda tüketim alanlarını içeren bir çalışma yapılması lazım. Bu ürünlere dur denmeli ve üretimine izin verilmemeli” dedi.

Ayça Gözde ÇETİN

Şahin Özetle şunları söyledi: “Maalesef elim bir olay yaşandı. Ne yazık ki bu olayın birçok sorumlusu var. Önemli olan, buna üretim iznini vermemek. Gelişim çağındaki çocuklar için bütün gıda tüketim alanlarını içeren bir çalışma yapılması lazım. Ne desek Mert’i geri getiremeyeceğiz ama biz bu olayın unutulmasını istemiyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu sorunun bütün kurumların el birliğiyle çözülmesi lazım. Okul kantinleri çocukların okuldaki mutfağıdır. Koşullar uygun yapılmalı, denetimler iyi yapılmalı. Şu an Ankara’nın her tarafında denetim var. Kantincilerin eğitimlerini, standartlarını geliştirelim. Kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Eğer kafamızı kuma gömersek başka Mertleri kaybederiz. Kantinde yasak olan ürünü karşı bakkalda satarsak başarılı olamayacağız.” 

El birliğiyle çözülmesi şart

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden El birliğiyle çözülmesi şart hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2019 tarihinde saat 10 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça El birliğiyle çözülmesi şart haberi güncellenecektir.

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