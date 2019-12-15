El birliğiyle çözülmesi şart

Şahin Özetle şunları söyledi: “Maalesef elim bir olay yaşandı. Ne yazık ki bu olayın birçok sorumlusu var. Önemli olan, buna üretim iznini vermemek. Gelişim çağındaki çocuklar için bütün gıda tüketim alanlarını içeren bir çalışma yapılması lazım. Ne desek Mert’i geri getiremeyeceğiz ama biz bu olayın unutulmasını istemiyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu sorunun bütün kurumların el birliğiyle çözülmesi lazım. Okul kantinleri çocukların okuldaki mutfağıdır. Koşullar uygun yapılmalı, denetimler iyi yapılmalı. Şu an Ankara’nın her tarafında denetim var. Kantincilerin eğitimlerini, standartlarını geliştirelim. Kafamızı kuma gömmeyeceğiz. Eğer kafamızı kuma gömersek başka Mertleri kaybederiz. Kantinde yasak olan ürünü karşı bakkalda satarsak başarılı olamayacağız.”







