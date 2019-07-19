Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı

Geçen yıl yağmur ve atık su kanalı altyapısı yenilenen Mamak Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde’de, birkaç gün etkili olan sağanak sebebiyle cadde taş ve toprakla doldu. Caddenin kenar kısımlarına asfalt atılmaması dolayısıyla, kaldırım arasındaki kazı alanlarındaki taş ve toprak, yağmur suyuyla birlikte caddeye taşındı. Caddenin bazı bölümlerinde, altyapı çalışması sırasında yerleştirilen borular açığa çıktı. Yola taşınan taş ve toprak yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, cadde esnafı da mağdur oldu.



VATANDAŞ ŞİKÂYETÇİ



Suyun taş ve toprağı taşıması sebebiyle iş yerlerinin önünde derin çukurlar açılan esnaf, kaldırım ile yol arasına kendi imkânlarıyla tahtadan yol yaptı. Hürriyet Ankara’ya konuşan Durali Alıç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ünal, şunları söyledi: “Üzerine asfalt atıldı ama kaldırım yapılmadı. Yerel seçimler olunca çalışma yarım kaldı. Başkanlar ve belediye yönetimleri değiştiği için sistem yerine oturmadı belli ki. Vatandaş da bu durumdan şikâyetçi, bize iletiyorlar. Biz de belediyenin gelmesini bekliyoruz.”