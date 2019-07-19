Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı

Ankara Haberleri: Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı

ANKARA HABERLERİ

Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı

Melike Ayça AYDEMİR-Beyza COŞKUN
19.07.2019 - 15:32Son Güncelleme :

Mamak’taki Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde, yağmurun ardından taş ve toprakla doldu. İş yerlerinin önünde derin çukurlar açıldı. Esnaf, kaldırım ile yol arasına kendi imkânlarıyla tahtadan yol yaptı.

Melike Ayça AYDEMİR-Beyza COŞKUN

Geçen yıl yağmur ve atık su kanalı altyapısı yenilenen Mamak Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde’de, birkaç gün etkili olan sağanak sebebiyle cadde taş ve toprakla doldu. Caddenin kenar kısımlarına asfalt atılmaması dolayısıyla, kaldırım arasındaki kazı alanlarındaki taş ve toprak, yağmur suyuyla birlikte caddeye taşındı. Caddenin bazı bölümlerinde, altyapı çalışması sırasında yerleştirilen borular açığa çıktı. Yola taşınan taş ve toprak yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken, cadde esnafı da mağdur oldu.

VATANDAŞ ŞİKÂYETÇİ

Suyun taş ve toprağı taşıması sebebiyle iş yerlerinin önünde derin çukurlar açılan esnaf, kaldırım ile yol arasına kendi imkânlarıyla tahtadan yol yaptı. Hürriyet Ankara’ya konuşan Durali Alıç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ünal, şunları söyledi: “Üzerine asfalt atıldı ama kaldırım yapılmadı. Yerel seçimler olunca çalışma yarım kaldı. Başkanlar ve belediye yönetimleri değiştiği için sistem yerine oturmadı belli ki. Vatandaş da bu durumdan şikâyetçi, bize iletiyorlar. Biz de belediyenin gelmesini bekliyoruz.” 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Esnaf çukurlara tahtadan yol yaptı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Seçim gerilimi tırmanıyor

Seçim gerilimi tırmanıyor

Freni boşaldı 5 araca çarptı

Freni boşaldı 5 araca çarptı

Biri polis iki kişi yaralandı

Biri polis iki kişi yaralandı

Kenti layık olduğu yere taşıyalım

Kenti layık olduğu yere taşıyalım

Gece mesaisinde sıcak çorba ikramı

Gece mesaisinde sıcak çorba ikramı

Baraj gölü temizleniyor

Baraj gölü temizleniyor

TESK’ten sahte para uyarısı

TESK’ten sahte para uyarısı

Burası Cumhuriyetin hikâyesi

Burası Cumhuriyet'in hikâyesi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Temmuz 2019, Cumartesi
  • İmsak
    03:41
  • Güneş
    05:29
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:21
  • Yatsı
    22:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.