Ekmek fırını alevlere teslim

Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi. Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı. Olay yerine itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.
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