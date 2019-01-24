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Ankara Haberleri: Ekmek fırını alevlere teslim

ANKARA HABERLERİ

Ekmek fırını alevlere teslim

AA
24.01.2019 - 14:04Son Güncelleme :

Keçiören’de bir ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu. Ayvalı Mahallesi Mini Sokak'ta iki katlı bir binanın altındaki ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA

Durumu fark eden fırındaki işçiler, yangını söndüremeyince itfaiye ve polise haber verdi. Bina sakinleri de yoğun dumanı görünce dışarıya çıktı. Olay yerine itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında fırın kullanılamaz hale geldi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ekmek fırını alevlere teslim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ocak 2019 tarihinde saat 14 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ekmek fırını alevlere teslim haberi güncellenecektir.

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