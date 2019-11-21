EGO’ya 300 yeni otobüs alınacak

EGO Genel Müdürlüğü tarafından dün Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda akademisyenler, STK ve meslek odalarının katılımıyla ‘Ankara Ulaşım Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştayda 300 yeni otobüs almak için çalışma başlattıklarını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş toplu taşımaya ilişkin özetle şunları söyledi: “Geçmiş yönetimleri eleştirme, bahane bulma gibi bir huyumuz yok. Toplu ulaşım maalesef Ankara’da bugüne kadar ihmal edilmiştir. 2010’daki otobüs sayımız 2 bin 37’ydi. 4 milyon 641 bin nüfusumuz vardı. Büyükşehir Yasası’nın kabul edilmesiyle ilçeler de bu nüfusa dahil oldu, 6 milyona yaklaşan bir nüfusla karşılaştık. Şu anki EGO otobüs sayımız bin 540. İlçelerin dahil olmasıyla 200 kadar EGO otobüsümüz ilçelere çalışıyor. 400 tane de özel otobüsler (ÖHO) var. Bin 540 otobüsün 200’ünü ilçelere tahsis edince ayrıca 40-50 tane de sefer dışı kalanları, tamir ihtiyacı olanları da düşündüğünüz zaman ne kadar zor şartlarda hizmet verildiğini muhtemelen tahmin edersiniz. Şimdi Sayın Genel Müdürümüz’ün (Nihat Alkaş) girişimleriyle 300 yeni otobüsü kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor.

MESAİ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRME PROJESİ

Şaşırdığım bir konu şu; hafif raylı sisteme geçtikten sonra hizmete başlayan banliyö treninin (Başkentray) günlük yolcu sayısı 51 bin 600. Bunun ücretini bugün EGO topluyor. Diğer hatlarla entegre olması için Ulaştırma Bakanlığı’na EGO ödüyor. Normalde Sincan’dan çıkıp Mamak’a kadar giden, şehrin tam ortasını kesen banliyö treninden aslında günlük 300-400 bin kişinin yararlanması lazım. Sabah işe gidenler, çocuklar trafikte uzun süre kaybediyorlar. Mutlaka çözmek zorundayız. Seçimden önce bir projemiz vardı; mümkünse mesai saatlerini değiştirmek. En azından kamuda olmasa da özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek suretiyle halen bunu uygulamanın peşindeyiz. Mesai öncesinde işe gelip akşam iş çıkışı yola çıkmayacakların ücretsiz taşınması ya da küçük ücretlere taşınması projesini çözmek için uğraşıyoruz.

EGO’NUN 2019 ZARARI 630 MİLYON TL

Bütün dünya nasıl çözdüyse oturup öyle çözeceğiz. Çözümsüz olan şu; Ankara’da alt ve üst geçitler yoluyla trafik çözülmeye çalışıp yaya öncelikli değil araç öncelikli bir trafik ön görüldüğü için şu anda toplu ulaşımı çözmenin de güçlüğü var. Her yere ‘hafif raylı sistem döşeyeceğiz’ deseniz alt üst geçitler nedeniyle bunun taşıma imkânı yok. Bazı yerlerde ‘metrobüs yapacağız’ deseniz onun da pek Ankara’da uygulama imkânı bulunmuyor. Bu güçlükleri dikkate alarak çağdaş bir ulaşım hizmeti vermenin çaresini arayacağız. Şu anda ücretsiz taşıdığımız yolcu oranı yüzde 30. Bu yıl öngörülen zarar ise 630 milyon lira.”

YÜZDE 90’I DOĞALGAZLI

Çalıştayda konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da alınacak 300 otobüsle ilgili “Önümüzdeki yıl yüzde 90’ı CNG’li, doğalgazlı olmak üzere 300 otobüsümüzü filomuza ekliyoruz” dedi. Bisiklet yolu projesine de değinen Alkaş, “Bir yıldan daha az bir süre içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Teknik etütlerimiz tamamlanmak üzere, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde de bisiklet yolu inşaatına başlayacağız. Ayın 26’sında Sayın Başkan’ımız (Mansur Yavaş) bunun lansmanını da yapacak” bilgisini verdi.