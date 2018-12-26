EGO şoförlerine empati eğitimi

Ankara Multipl Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sümer Çavuşoğlu Boysan, her gün 30 binin üzerinde engellinin toplu taşıma araçlarından yararlandığına dikkat çektiği eğitimde, engelli yolculara karşı tutum ve iletişimin önemli olduğuna da vurgu yaptı. EGO şoförlerinin mesleklerinin sosyal bir sorumluluğu da yerine getirdiğini ifade eden Boysan, yaşamda herkesin aslında birer engelli adayı olduğunu unutmadan şoförlerin engelli yolculara karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğini kaydetti. Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında da şoförleri bilgilendiren Boysan, MS hastaları içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda olan bireylerin bulunduğunu hatırlatarak, engellilerin toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken yaşadığı zorlukları ayrıntılarıyla anlattı.