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Ankara Haberleri: EGO şoförlerine empati eğitimi

ANKARA HABERLERİ

EGO şoförlerine empati eğitimi

Hürriyet Haber
26.12.2018 - 09:51Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde çalışan otobüs şoförlerine, engelli yolculara yönelik ‘davranış ve iletişim’ konulu eğitim verildi.

Hürriyet Haber

Ankara Multipl Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sümer Çavuşoğlu Boysan, her gün 30 binin üzerinde engellinin toplu taşıma araçlarından yararlandığına dikkat çektiği eğitimde, engelli yolculara karşı tutum ve iletişimin önemli olduğuna da vurgu yaptı. EGO şoförlerinin mesleklerinin sosyal bir sorumluluğu da yerine getirdiğini ifade eden Boysan, yaşamda herkesin aslında birer engelli adayı olduğunu unutmadan şoförlerin engelli yolculara karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğini kaydetti. Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında da şoförleri bilgilendiren Boysan, MS hastaları içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda olan bireylerin bulunduğunu hatırlatarak, engellilerin toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken yaşadığı zorlukları ayrıntılarıyla anlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO şoförlerine empati eğitimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Aralık 2018 tarihinde saat 09 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO şoförlerine empati eğitimi haberi güncellenecektir.

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