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Ankara Haberleri: EGO otobüsü yayalara çarptı

ANKARA HABERLERİ

EGO otobüsü yayalara çarptı

Mehmet KALAY-Mustafa APAYDIN/İHA
29.07.2019 - 14:37Son Güncelleme :

Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı'nda EGO otobüsü yayalara çarparken 2 kişi yaralandı.

Mehmet KALAY-Mustafa APAYDIN/İHA

Yayalara yeşil ışık yandığı sırada bir anda hareket eden 06 DC 7877 plakalı EGO otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 vatandaşa çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, yaralılar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO otobüsü yayalara çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO otobüsü yayalara çarptı haberi güncellenecektir.

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