EGO otobüsleri 4 gün ücretsiz

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların mezarlıklara ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ayrıca Çimşit Mezarlığı’na Sincan Lale Meydanı’ndan, Karşıyaka Mezarlığı’na Metro Hastane durağından, Ortaköy Mezarlığı’na ise Ulus’tan ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Kurban Bayramı boyunca mezarlıklarda temizlik ve güvenlik ekipleri de görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de, kent içi ulaşım başta olmak üzere mezarlıkların bulunduğu noktalarda düzeni sağlamayı sürdürecek.

KAMERA SAYILARI ARTIRILDI

Ulaşım Trafik Merkez Amirliği’ne bağlı nöbetçi Zabıta Trafik ekipleri, otobüs güzergahlarında denetimlerini sıklaştıracak. ALO 153 MAVİ Masa, Ankara İtfaiyesi ile ASKİ ekipleri de 24 saat görev başında olacak. Yolcu yoğunluğunun arttığı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ), 150 AŞTİ güvenlik personeli ve temizlik personeli de 3 vardiya şeklinde çalışacak. Terminalde, güvenlik görevlileri elektrikli devriye bisikletleri ‘Ginger’larla gün boyu mobil denetim yapacak. AŞTİ’de toplam güvenlik kamerası sayısı ilk kez bu bayramda 190’dan 269’a yükseltilirken, kontroller daha da sıklaştırılacak.