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Ankara Haberleri: EGO otobüslerine 10 kadın şoför

ANKARA HABERLERİ

EGO otobüslerine 10 kadın şoför

Murat YILMAZ
13.10.2019 - 09:43Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 10 kadın otobüs şoförü alacak.

Murat YILMAZ

Kadın şoför alımındaki şartlar arasında; ‘en az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi, E sınıfı ehliyete sahip olmak, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek, 26 yaşından gün almış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, sürücü adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü olmasında engel yoktur” yazılı sağlık raporu almak, SRC belgesine sahip olmak, ileri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak’ yer alıyor.

ÖHO’LAR DA MÜRACAATTA BULUNDU

Gerekli şartları taşıyan kadınlar 25 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilecek. İlanla ilgili EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nın 507 11 88-12 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek. Öte yandan Sincan Etimesgut bölgesine özel halk otobüsleriyle (ÖHO) hizmet veren Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi de (AHOK) otobüslerinde kadın şoför çalıştırmak için harekete geçti. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara EGO Genel Müdürlüğü’ne ÖHO’larda kadın otobüs şoförü çalıştırmak için müracaatta bulunduklarını söyledi.

SON KADIN ŞOFÖR EMEKLİ OLMUŞTU

EGO’da görev yapan son kadın şoför Hamiyet Arslan yaklaşık 1 yıl önce emekli oldu. EGO’nun 4. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Arslan, Keçiören-Ulus-Kızılay hattında otobüs kullanıyordu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO otobüslerine 10 kadın şoför hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ekim 2019 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO otobüslerine 10 kadın şoför haberi güncellenecektir.

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