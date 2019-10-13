EGO otobüslerine 10 kadın şoför

Kadın şoför alımındaki şartlar arasında; ‘en az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi, E sınıfı ehliyete sahip olmak, vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek, 26 yaşından gün almış olmak ve 40 yaşından büyük olmamak, sürücü adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü olmasında engel yoktur” yazılı sağlık raporu almak, SRC belgesine sahip olmak, ileri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak’ yer alıyor.

ÖHO’LAR DA MÜRACAATTA BULUNDU

Gerekli şartları taşıyan kadınlar 25 Ekim’e kadar başvuruda bulunabilecek. İlanla ilgili EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nın 507 11 88-12 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek. Öte yandan Sincan Etimesgut bölgesine özel halk otobüsleriyle (ÖHO) hizmet veren Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi de (AHOK) otobüslerinde kadın şoför çalıştırmak için harekete geçti. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara EGO Genel Müdürlüğü’ne ÖHO’larda kadın otobüs şoförü çalıştırmak için müracaatta bulunduklarını söyledi.

SON KADIN ŞOFÖR EMEKLİ OLMUŞTU

EGO’da görev yapan son kadın şoför Hamiyet Arslan yaklaşık 1 yıl önce emekli oldu. EGO’nun 4. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Arslan, Keçiören-Ulus-Kızılay hattında otobüs kullanıyordu.