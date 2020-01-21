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Ankara Haberleri: EGO AHOK’un abonman talebini uygun görmedi

ANKARA HABERLERİ

EGO AHOK’un abonman talebini uygun görmedi

Murat YILMAZ
21.01.2020 - 16:07 |Son Güncelleme :

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin (AHOK) “60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kartları bizim otobüslerimizde de geçsin” çağrısına Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nden olumsuz yanıt geldi.

Murat YILMAZ

EGO, “Şu anda abonman uygulama araçları ile alakalı değişiklik söz konusu değildir” açıklamasını yaptı. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Öğrenci abonman kart, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilerimize destek amaçlı hizmete sunduğu bir uygulamadır. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı kararlar doğrultusunda kuruluşumuza bağlı şehir içi indirimli tarife ile çalışan EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hatlarında geçerlidir. Kullanmış olduğumuz kanunla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına katılan yerleşim alanı yolcu taşıma tarifesinin, şehir içi indirimli tarifesinden yüksek olması nedeniyle öğrenci abonman kartı uygulaması bu hatta geçmemektedir. EGO Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde Öğrenci Abone Kart kullanım uygulaması ve esasları hakkında bilgiler yayınlanmıştır. Şu anda abonman uygulama araçları ile alakalı değişiklik söz konusu değildir.”

EGO AHOK’un abonman talebini uygun görmedi
AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, şu anda sadece EGO’ya bağlı metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte kullanılabilen 60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kartlarının kendi özel halk otobüslerinde de (ÖHO) geçerli olmasını istediklerini açıklamıştı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO AHOK’un abonman talebini uygun görmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2020 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO AHOK’un abonman talebini uygun görmedi haberi güncellenecektir.

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