EGO 77 yaşında

ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen programda EGO Teftiş Kurulu Başkanı Bülent Alıcı moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirilerek, emekli EGO genel müdürleri kendi dönemlerinde yaşadıkları anıları paylaştı. Herdem Müzik Grubu ile sokak sanatçıları konser verdi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Cumhuriyetin kuruluş dönemine denk gelen ve kökleri o tarihe kadar uzanan bu güzide kuruluşumuz, süreç içerisinde Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya çok faydalı hizmetler yaptı. Ankara’nın hatta Türkiye’nin ulaşım alanında bir markası haline geldiğini hepimiz biliyoruz” dedi.







