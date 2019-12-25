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Ankara Haberleri: EGO 77 yaşında

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EGO 77 yaşında

Hürriyet Haber
25.12.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü’nün 77’nci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle bir kutlama programı düzenledi.

Hürriyet Haber

ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen programda EGO Teftiş Kurulu Başkanı Bülent Alıcı moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirilerek, emekli EGO genel müdürleri kendi dönemlerinde yaşadıkları anıları paylaştı. Herdem Müzik Grubu ile sokak sanatçıları konser verdi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Cumhuriyetin kuruluş dönemine denk gelen ve kökleri o tarihe kadar uzanan bu güzide kuruluşumuz, süreç içerisinde Cumhuriyetin Başkenti Ankara’ya çok faydalı hizmetler yaptı. Ankara’nın hatta Türkiye’nin ulaşım alanında bir markası haline geldiğini hepimiz biliyoruz” dedi.

EGO 77 yaşında

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO 77 yaşında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Aralık 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO 77 yaşında haberi güncellenecektir.

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