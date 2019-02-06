EGO 2018 yılında 354 milyon yolcu taşıdı

Başkent’te 2017’de 335 milyon 812 bin 769 yolcu EGO’ya bağlı otobüs, raylı sistemler ve teleferikleri kullanarak seyahat ederken, geçtiğimiz yıl bu rakam 17 milyon 551 bin 161 kişi artarak, 354 milyon 363 bin 930’a ulaştı. 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin 35 hatta 280 EGO otobüsüyle sağlandığı Ankara’da 2017’de 201 milyon 693 kişi taşıyan EGO otobüsleri 14 milyon 853 bin 888 artışla, geride bıraktığımız yıl 215 milyon 854 bin 581 biniş sayısına ulaştı. Gece 01.00 kadar uzatılan metro seferlerinin ardından 2018’de raylı sistemleri kullanarak seyahat eden kişi sayısında 2017 yılına oranla 4 milyon 380 bin 633’lük artışla, 135 milyon 660 bin 768 oldu. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu 18 Kasım 2017 tarihinde 9 metropol ilçeyi kapsayan 24 saat kesintisiz ulaşımının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

35 HATTA 24 SAAT ULAŞIM

“Otobüslerin yanı sıra metro seferlerinin de gece 01.00’e kadar uzatılması Başkentliler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Toplu taşıma sisteminde kullanılan bin 553 EGO otobüsüyle geçtiğimiz yıl (2018) 215 milyon 854 bin 581 kişi taşındı. Toplam yolcu sayımızın yüzde 90’ına hitap eden 24 saat ulaşım hizmetleri 35 hatta 280 otobüsle gerçekleşti.

2 MİLYON 844 BİN KİŞİ TELEFERİKTE

Başkent’te hizmet veren toplam 64 kilometre uzunluğundaki metro ve Ankaray’dan oluşan raylı sistemlerle taşınan yolcu sayısı, gece 01.00’e kadar uzatılan metro seferleriyle 2018’de 135 milyon 660 bin 768 kişiye ulaştı. Yenimahalle-Şentepe arasında hem toplu taşıma hem de seyir amaçlı hizmet veren teleferik hattında geçtiğimiz yıl 2 milyon 848 bin 581 kişi seyahat etti.

52 MİLYON 839 BİN ÜCRETSİZ TAŞINDI

EGO otobüsleriyle seyahat eden yolculardan 52 milyon 839 bin 671’i 2018 yılında serbest dolaşım kartını kullanarak ulaşımdan ücretsiz yararlandı.