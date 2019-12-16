Eğlence mekânının mutfağında yangın

Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi. Olay, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan Karanfil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekânının mutfak kısmında yangın çıktı. Yangının büyümesiyle iş yerini ve iş yerinin bulunduğu binayı duman sardı. Öte yandan, yangın çıktığı sırada binada bulunan ve güvenlik görevlisi oldukları öğrenilen iki kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması ise bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de iş yerindeki yoğun dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının, gece kulübünün mutfak kısmındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.







