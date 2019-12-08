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Ankara Haberleri: Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

ANKARA HABERLERİ

Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

Murat YILMAZ
08.12.2019 - 09:47 |Son Güncelleme :

Keçiören’de yaşayan Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası 19 yaşındaki Eftelya Koçer’in ‘tiyatro oyuncusu olma’ hayali gerçeğe dönüştü. “Sahnede devleşmek istiyorum” diyen Eftelya, her hafta Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları’ isimli oyununda sahneye çıkacak.

Murat YILMAZ

Keçiören Belediyesi’nin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’na (KEÇMEK) katılan doğuştan Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası 19 yaşındaki Eftelya Koçer’in ‘tiyatro oyuncusu olma’ hayali gerçeğe dönüştü. Hürriyet Ankara’ya verdiği röportajın ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyuncu kadrosuna dahil ettiği Eftelya Koçer, her perşembe Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 6-10 yaş grubuna hitap eden ‘Minik Kız ve Sevimli Arkadaşları’ oyununda ‘çocuk’ rolüyle sahne alacak. İlk sahne deneyimini perşembe günü yaşayan Eftelya yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:

Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGUYDU

“İlk oyunumda bayağı heyecanlıydım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Bunu belli etmemeye çalıştım. Oyunun yönetmeni Sedat Aslan, ilk önce sadece dans edeceğimi söyledi, ancak oyunun ilk bölümü bittikten sonra elimden tuttu ‘Gel sen de oynayacaksın’ dedi ve sahneye çıktım. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. 40 dakikalık oyunda ilk kez sahnede olmak, alkış almak benim için tarif edilemez bir duyguydu. İzleyiciler de çok şaşırdılar. Oyun başlamadan önce hocam seyircilerin arasında dolaştırdı, tanıştırdı.

Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

YÖNETMEN VE İZLEYİCİDEN JEST

Sahneye çıktığımda çocuklar hep bir ağızdan ‘Eftelya abla’ diye bağırdı. Seyircinin ve hocamın bana böyle bir jesti oldu. Normalde oyuncu olmak isteyenlere 7-8 ay boyunca eğitim verildikten sonra sahneye çıkartıyorlarmış. Hürriyet’teki röportajımı gördüklerinde çok etkilenmişler, beni direkt sahneye çıkarttılar. Her perşembe oyunda oynayacağım, salı ve çarşamba günleri de Keçiören Belediyesi’nin Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda tiyatro eğitimi alacağım. Kendimi iyice bu alanda geliştirmek istiyorum. İleride hayalini kurduğum tiyatro oyunumu da yazmayı hedefliyorum.”

Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

SAHNEDE GÖRDÜĞÜMDE ÇOK MUTLU OLDUM

Hastalığı nedeniyle tedavisine de devam eden Eftelya Koçer, kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini belirterek onlara teşekkür ediyor. Anne Nurgül Koçer de “Eftelya’yı sahnede gördüğümde çok mutlu oldum. Müthiş bir şey. Kendimi oyununa öyle bir kaptırmışım ki seyircilerin alkışlarıyla kendime geldim ve çok duygulandım” diyor.

Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde saat 09 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eftelya’nın sahne hayali gerçek oldu haberi güncellenecektir.

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