Efsane dönüş Süper kutlama

Spor Toto Birinci Futbol Ligi’nde sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantileyen Ankaragücü, sezonun son maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, maçın ardından düzenlenen törenle kupasını alırken, sarı-lacivertliler, Haziran ayında yıkılması planlanan 19 Mayıs Stadı’ndaki son müsabakaya çıktı. Taraftarlar tarihi bir ana tanıklık ederken, maç sonunda; gurur, sevinç, mutluluk gibi duygular tavan yaptı.

6 yıl önce veda ettiği Süper Ligde yeniden yer alabilmek için büyük uğraş veren Ankaragücü, yaşadığı büyük ekonomik sorunlara ve tüm olumsuzluklara rağmen, iki sezonda üst üste iki zafer kazanıp, ‘efsane’ bir dönüş gerçekleştirdi.

Stat doldu şarkılar susmadı

Ankaragücü taraftarı, stadı doldururken, hazırlıkları günler öncesinden yapılan çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Stadı gelin gibi süslendi. Dev bayraklar ve koreografilerle tüm tribünler sarı-lacivert renklere boyandı. Balonlar ve konfeti şovları, tribünleri coştururken, “Yemin ettik gelecek güzel günler, yanacak meşaleler’ tezahüratı, maç boyu stadyumu inletti.

19 Mayıs Stadı’nın protokol tribünü de diğer tribünler gibi kalabalıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, Aylin Nazlıaka, Erkan Haberal, belediye başkanları, kulüp temsilcileri ve futbol federasyonu yetkilileri müsabakayı izledi. Ankara Kulübü Derneği seymen ekibi, maç öncesi ve devre arasında gösteri sundu.

İsmail Kartal bayrağı dikti

Ankaragücü ile Adana Demirspor arasındaki müsabaka, Enes Kubat ve Atabey Çiçek’in karşılıklı golleri ile 1-1 tamamlanırken, Başkent ekibinin Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü bayrağını, başlama noktasına dikti. Kartal ve sarı-lacivertli futbolcular büyük sevinç yaşarken, tüm tribünleri gezerek coşkularını, taraftarla paylaştılar.

Sahada kurulan platformda futbolcular ve yöneticilere madalya takılırken, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta, takım kaptanı Sedat Ağçay’a verdi. Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-lacivertli futbolcular, tribünleri dolaşarak taraftarlarla karşılıklı Ankaragücü marşları söyledi.

Sorunların üstesinden geldik

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sıkıntılarımızın, hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik” diye konuştu.

Kartal, maç ile ilgili çok fazla şey konuşmanın doğru olmayacağını düşündüğünü belirtip, şunları söyledi:

“Çünkü, geçen hafta lige yükselişimizi ilan ettiğimiz için, bu maça, oynayalım başarımızı taçlandıralım ve güzel bir şekilde sezonu kapatalım diye hazırlandık. Sezon içinde daha az oynayan arkadaşlara şans verdik. Sezon değerlendirmesine gelecek olursak, büyük sıkıntılarla sezona başladık. Bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek için karakterli oyuncularımla birlikte çok çalıştık ve bunu istedik. Sıkıntılarımızın hedeflerimizin önüne geçmesine izin vermedik. Aralarda kırılmalar olsa da kendi içimizde saygımızı hep koruduk. Çok çalıştık, çok istedik ve sonuçta hedefimizi gerçekleştirdik. Bu birlikteliği sağlayan en önemli şeylerden biri de muhteşem Ankaragücü taraftarıdır. Bizi, bu zorlu yolda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onların desteği ve gücünü nerede olursak olsun hep yanımızda hissettik. Hepimiz, büyük bir gurur ve sevinç yaşıyoruz. Böylesi büyük camialar, bunları fazlası ile hak ediyor.”

Süper Ligde umarım yaşanmaz

Ankaragücü futbolcularından; Enes, Umut, Kehinde ve Altay, takımın Süper Lig’e yükselme başarısını değerlendirdi.

Altay, “Çok mutluyuz. Sezon boyunca çok çalıştık. Benim açımdan da güzel bir sezon geçti. Adana Demir karşısında kazanabilirdik. Kötü bir gol yedim. Benim açımdan iyi bir deneyim oldu. İnşallah ileride daha iyi olacağım” dedi.

Enes, “Gol atmak bana nasip oldu. Şampiyon olduk, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı. Umut Nayir, “İnşallah bu kulüp Süper Lig’de sıkıntı yaşamadan uzun yıllar devam eder. Gerek saha içi, gerek saha dışındaki destek bizim için önemliydi. Bir alt ligde geçen sezon şampiyon olan takımdık. İlk yılımızda şampiyonluğu yaşadık” diye konuştu.

Lanre Kehinde ise “Bizim için çok kolay olmadı. Taraftarımıza teşekkür ederim. Çok çalıştık. Çalışmalarımızı şampiyonlukla taçlandırdık. Kolay olmadı ama başardık” dedi.

Kızılay sloganlarla inledi

Maçın ardından düzenlenen törende kupasını alan ve taraftarıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolcular, teknik ekip ve yönetim, Kızılay Meydanı’ndaki kutlamalara katılmak için Ankara 19 Mayıs Stadı’ndan ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarların ayrılırken yerlerinden söktükleri koltukları da yanlarına aldıkları görüldü. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na üstü açık otobüsle gelen başkent ekibinin futbolcuları ve yönetimi, Ankaralılar ve coşkulu taraftar grubu karşıladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, kurulan platforma çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

Gururlu ve güçlüyüz

Ankaragücü’nün büyük taraftarı sayesinde 6 yıl sonra yeniden ait olduğu Süper Lig’e döndüğünü ifade eden Yiğiner, zor günler geçirdiklerini ama elde ettikleri başarının bunları geride bıraktığını dile getirdi.

“Ankaralıyız, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz” diyen Yiğiner, “Çok zor günler atlattık, hep beraber başardık. Taraftarımızın desteğiyle neler yapabileceğimizi gördük. Birlik ve beraberlik içinde Süper Lig’de de başarılı oluruz. Şampiyonluğumuzu öncelikle büyük Ankaragücü taraftarımıza ve bütün Ankaralılara armağan ediyoruz” diye konuştu.

Yerel sanatçılar sahne aldı

Sarı-lacivertli futbolcular, yönetim ve taraftar atkıları, bayrakları, meşaleleri ve tezahüratlarıyla renkli görüntülerle kutlamalarını sürdürürken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden organizasyonda, yerel sanatçılar sahne aldı. Kutlamalara

binlerce kişi katılırken, Ankara Emniyeti, Kızılay Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sarı-lacivertli futbolcu ve yönetimin bulunduğu otobüsün gelişinden önce meydan tamamen boşaltılarak bomba araması yapıldı.

Kaptan oğlu da sahadaydı

Ankaragücü’nün unutulmaz kaptanı ve eski teknik direktörü Hakan Kutlu’nun, Ankaragücü tutkusu çocuklarıyla devam ediyor. Futbolculuk hayatında sadece Ankaragücü forması giyerek büyük bir rekora imza atan Hakan Kutlu, oğlu Arhan’a da Ankaragücü sevdasını aşıladı. Arhan Kutlu, Ankaragücü - Adana Demirspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Arhan, babasının yıllarca futbolcu ve teknik adam olarak çıktığı 19 Mayıs Stadı’na, başka bir görevle adım atmış oldu. Kutlu’nun kızı Arzum da karşılaşmayı tribünden izledi.