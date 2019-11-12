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Ankara Haberleri: Düzenleme için yeni önerge

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Düzenleme için yeni önerge

Murat YILMAZ
12.11.2019 - 09:07 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, dolgu için kullanılan hafriyattan da ücret alınmasının Meclis kararına aykırı olduğuna dikkat çekerek, düzenleme yapılması konusunda yeni bir önerge verdi. MHP’li Ilıkan’ın “Uygulama kaldırılmalı” teklifine, Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ ile İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da destek verdi.

Murat YILMAZ

Ankara’da, ‘hafriyat sahalarına döküm için alınan ücretin yanında inşaatlar arasında taşınarak dolgu için kullanılan hafriyattan da ücret alınması’ konusu, bu ayki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, uygulamanın inşaat sektörü temsilcilerini ve hafriyatçı esnafını mağdur ettiğini söyledi. Geçen yıl alınan Meclis kararını da hatırlatan Ilıkan, “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Ücret Tarifesi’nde, arsa ve inşaat dolguları ile alakalı Meclis kararında herhangi bir ücret tarifesi olmamasına rağmen Anket AŞ tarafından ücret alınmakta. Anket AŞ’nin inşaat dolgularından da aynı ücreti alması, Meclis kararına aykırı, aynı zamanda yönetmeliğe de aykırı” diyerek, “Uygulama kaldırılmalı” teklifinde bulundu.

Düzenleme için yeni önerge

HİZMETİN OLDUĞU YERDE EMEK MALİYETİ OLUR

Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ da uygulamanın kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “Anket AŞ’de hem geçmiş yönetimden kalan hem de yeni atanan arkadaşlar var. Kendi koltuklarını koruyabilmek için belediyenin 9.5 milyar TL’lik borcunun tamamını hafriyatçı esnafından alma düşüncesi var. Bu düşünce belediye başkanında yok (Mansur Yavaş). Belediye başkanına bunu rapor ederken bana göre art niyetli raporlamışlar” diye konuştu.

Düzenleme için yeni önerge

Uygulamanın sektörü zor durumda bıraktığını belirten İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ise, “Döküm sahasına gitmiyor. Bir yerden alıp diğer bir ihtiyaç olan yere götürüyor. Hizmetin olduğu yerde emek maliyeti olur” dedi.

Düzenleme için yeni önerge

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düzenleme için yeni önerge hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Kasım 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düzenleme için yeni önerge haberi güncellenecektir.

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