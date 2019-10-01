Düzene uydum Instamom oldum

Annelik... Bir kesimin acımasızca eleştirdiği, olanların bir kısmının aklını oynattığı, toplumun; çocukla ilgili her türlü mevzuda suçladığı müessese.
Sosyal medya var olalı beri durumlar daha da çetrefilli. Emzirene, emzirmeyene, bir sebeple emziremeyene, normal doğum yapana, bebeğini sezaryenle kucağına alana, çocuğu insan içinde ağlayana ve hatta sakin, sessiz olana atış serbest. Herkesin bir fikri var. Tek hedef ise genellikle tüm yükü sırtlanan kadın. Bu süreçte, her gün cilalayıp parlattığımız ataerkilliğimiz münasebetiyle babanın esamesi okunmuyor. Toplum; her şeye yetişmeye çalışırken perişan olan, belki akşama kadar ağzına tek bir lokma atamayan, çocuğu uyumadan tuvalete bile gidemeyen, alabildiğine yalnızlaşan anneyi bir de acımasızca eleştiriyor.
YENİ NESİL KOMŞUCULUK
Vaziyet böyleyken, annelerin imdadına ise sosyal medya marifetiyle kurulan ‘Yeni nesil komşuculuk’ yetişiyor. Etkinlikler düzenleyen, annelerin ve çocukların sosyalleşmesine imkân sağlayan, öneriler paylaşan, takipçilerini bilgilendiren pek çok sosyal medya hesabı bulunuyor. @Eryamanmoms da Instagram’da yer alan bu oluşumlardan biri. Anne ve bebeklerin sosyalleşmesi amacıyla kurulan grubun sloganı ise az önce bahsettiğim, ‘Yeni nesil komşuculuk.’ Ankara’daki tüm annelerin katılımına açık olan @Eryamanmoms, bebekleriyle sosyalleşmek, başka annelerle tanışmak isteyen Demet Ceylan ve Berna Özlüalbayrak tarafından temmuz ayında kurulmuş, çiçeği burnunda bir oluşum. Grup son olarak bir aşure ve bir de ‘Baby GYM’ etkinliği düzenlemiş. Sosyal medyada arzıendam eden, internet alemindeki kopyala yapıştır ekolünün dışına çıkıp içerik oluşturan, hatta bunu mesleğe dönüştüren çok sayıda anne var. İşte Tık Sokağı’nın radarına takılan Instagram hesapları:
ANKARA’DA ÇOCUK OLMAK
@cocukluhayat.ankara: Ankara’nın çocuklu gezme rehberi. Çocuklarla nerede rahat yemek yenir, hafta sonları nereye gidilir, kentte nerede etkinlik var gibi konuları masaya yatırıyor.
@cocukcankara: Ankara’da çocuk olmayı anlatan hesapta, çocukla gidilebilecek restoranlardan, içinde oyun alanı bulunan kuaför önerilerine kadar pek çok detay bulabilirsiniz.
@calisananneolmak: İpek Bayrak, “Çalışan anne olmak yeterince iyi bir ebeveyn olmaya engel değildir. Bu kadının tek kimliği bilmemkim’smom hiç değildir” diyor.
@akademisyenanne: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, içten gülümsemesi eşliğinde önerilerini paylaşıyor. Kangal; Benim Kapkek Kitabım, Oyunperest, Korkma! İyi Bir Annesin, Sana Kek Yaptım kitaplarıyla da okurla buluşuyor.
HER ZAMAN TOZ PEMBE DEĞİL
@gizemerbirer: Gece’nin Gizem’i ‘Doğal Anne’, annelik serüvenini ve gündelik hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Gizem’i Youtube hesabından da takip edebilirsiniz.
@blogcuanne: “Üç oğlum, bir blogum, bir de kitabım var” diyen Elif Doğan, ebeveynlik yolculuğunu anlatıyor. Doğan, #annelikherzamantozpembedeğil ve #yardımdeğilişbölümü diyor.
@cocuklankara: Ankara’da çocukla gidilebilecek etkinlikler, mekânlar, öneriler ve blogları takipçileriyle paylaşıyor.
@anne.psikolog: İki çocuk annesi bir psikolog olan Irmak Kerimoğlu, baba-çocuk ilişkisinden mahremiyet bilincine, iki çocuklu hayattan memeyi bırakma sürecine pek çok konuda bilgilendirici yazılar kaleme alıyor ve ‘Günün tavsiyesi’ başlıklı paylaşımlar yapıyor.
@ailece.ankara: Çocuklu ailelerin mekân rehberi. Kentli tarafından fazla bilinmeyen Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü gibi saklı kalmış detaylar, ‘Ailece Ankara’nın paylaşımları arasında yer alıyor.
CAPS PARTİLERİ
“Dünyaya annelerin gözünden bakmaya hazır mısınız” diyen Aslı Kocaeli, namıdiğer @annenin.icsesi, kendi tasarladığı ilginç caps’leri paylaşıyor ve her hafta bir konu belirleyerek, takipçilerinin gönderilerinden ‘caps partileri’ düzenliyor.
BÜYÜK SÖZLERİMİ BİR BİR YUTTUM
İlk ve büyük olasılıkla son kez ‘Ege’s mom’ olarak kaleme aldığım bu yazıya kendi Instagram hesabımla son vermek istiyorum...
@mrs.kunduz: Bir kedi, bir insan çocuk annesiyim. Sosyal medyaya iki çocuğum ve çizimlerimle katılıyorum. Kendimi annelik üzerinden tanımlamasam da yaşadıklarımı, hoşuma giden anları, sevdiğim şeyleri paylaştığımda ortaya bir ‘Instamom’ profili çıkıyor olabilir. Evvel zaman içinde sosyal medya annelerine burun kıvırmışlığım var. Anne olup büyük sözlerimi bir bir yuttuktan sonra insanların sosyal medyada canının istediği gibi olmasının kimseye bir zararı olmadığını ve ‘Instagram’daki ‘Sessize al’ seçeneğinin önemini anladım.
Düzene uydum Instamom oldum
Annelik... Bir kesimin acımasızca eleştirdiği, olanların bir kısmının aklını oynattığı, toplumun; çocukla ilgili her türlü mevzuda suçladığı müessese.
Sosyal medya var olalı beri durumlar daha da çetrefilli. Emzirene, emzirmeyene, bir sebeple emziremeyene, normal doğum yapana, bebeğini sezaryenle kucağına alana, çocuğu insan içinde ağlayana ve hatta sakin, sessiz olana atış serbest. Herkesin bir fikri var. Tek hedef ise genellikle tüm yükü sırtlanan kadın. Bu süreçte, her gün cilalayıp parlattığımız ataerkilliğimiz münasebetiyle babanın esamesi okunmuyor. Toplum; her şeye yetişmeye çalışırken perişan olan, belki akşama kadar ağzına tek bir lokma atamayan, çocuğu uyumadan tuvalete bile gidemeyen, alabildiğine yalnızlaşan anneyi bir de acımasızca eleştiriyor.
YENİ NESİL KOMŞUCULUK
Vaziyet böyleyken, annelerin imdadına ise sosyal medya marifetiyle kurulan ‘Yeni nesil komşuculuk’ yetişiyor. Etkinlikler düzenleyen, annelerin ve çocukların sosyalleşmesine imkân sağlayan, öneriler paylaşan, takipçilerini bilgilendiren pek çok sosyal medya hesabı bulunuyor. @Eryamanmoms da Instagram’da yer alan bu oluşumlardan biri. Anne ve bebeklerin sosyalleşmesi amacıyla kurulan grubun sloganı ise az önce bahsettiğim, ‘Yeni nesil komşuculuk.’ Ankara’daki tüm annelerin katılımına açık olan @Eryamanmoms, bebekleriyle sosyalleşmek, başka annelerle tanışmak isteyen Demet Ceylan ve Berna Özlüalbayrak tarafından temmuz ayında kurulmuş, çiçeği burnunda bir oluşum. Grup son olarak bir aşure ve bir de ‘Baby GYM’ etkinliği düzenlemiş. Sosyal medyada arzıendam eden, internet alemindeki kopyala yapıştır ekolünün dışına çıkıp içerik oluşturan, hatta bunu mesleğe dönüştüren çok sayıda anne var. İşte Tık Sokağı’nın radarına takılan Instagram hesapları:
ANKARA’DA ÇOCUK OLMAK
@cocukluhayat.ankara: Ankara’nın çocuklu gezme rehberi. Çocuklarla nerede rahat yemek yenir, hafta sonları nereye gidilir, kentte nerede etkinlik var gibi konuları masaya yatırıyor.
@cocukcankara: Ankara’da çocuk olmayı anlatan hesapta, çocukla gidilebilecek restoranlardan, içinde oyun alanı bulunan kuaför önerilerine kadar pek çok detay bulabilirsiniz.
@calisananneolmak: İpek Bayrak, “Çalışan anne olmak yeterince iyi bir ebeveyn olmaya engel değildir. Bu kadının tek kimliği bilmemkim’smom hiç değildir” diyor.
@akademisyenanne: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, içten gülümsemesi eşliğinde önerilerini paylaşıyor. Kangal; Benim Kapkek Kitabım, Oyunperest, Korkma! İyi Bir Annesin, Sana Kek Yaptım kitaplarıyla da okurla buluşuyor.
HER ZAMAN TOZ PEMBE DEĞİL
@gizemerbirer: Gece’nin Gizem’i ‘Doğal Anne’, annelik serüvenini ve gündelik hallerini takipçileriyle paylaşıyor. Gizem’i Youtube hesabından da takip edebilirsiniz.
@blogcuanne: “Üç oğlum, bir blogum, bir de kitabım var” diyen Elif Doğan, ebeveynlik yolculuğunu anlatıyor. Doğan, #annelikherzamantozpembedeğil ve #yardımdeğilişbölümü diyor.
@cocuklankara: Ankara’da çocukla gidilebilecek etkinlikler, mekânlar, öneriler ve blogları takipçileriyle paylaşıyor.
@anne.psikolog: İki çocuk annesi bir psikolog olan Irmak Kerimoğlu, baba-çocuk ilişkisinden mahremiyet bilincine, iki çocuklu hayattan memeyi bırakma sürecine pek çok konuda bilgilendirici yazılar kaleme alıyor ve ‘Günün tavsiyesi’ başlıklı paylaşımlar yapıyor.
@ailece.ankara: Çocuklu ailelerin mekân rehberi. Kentli tarafından fazla bilinmeyen Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü gibi saklı kalmış detaylar, ‘Ailece Ankara’nın paylaşımları arasında yer alıyor.
CAPS PARTİLERİ
“Dünyaya annelerin gözünden bakmaya hazır mısınız” diyen Aslı Kocaeli, namıdiğer @annenin.icsesi, kendi tasarladığı ilginç caps’leri paylaşıyor ve her hafta bir konu belirleyerek, takipçilerinin gönderilerinden ‘caps partileri’ düzenliyor.
BÜYÜK SÖZLERİMİ BİR BİR YUTTUM
İlk ve büyük olasılıkla son kez ‘Ege’s mom’ olarak kaleme aldığım bu yazıya kendi Instagram hesabımla son vermek istiyorum...
@mrs.kunduz: Bir kedi, bir insan çocuk annesiyim. Sosyal medyaya iki çocuğum ve çizimlerimle katılıyorum. Kendimi annelik üzerinden tanımlamasam da yaşadıklarımı, hoşuma giden anları, sevdiğim şeyleri paylaştığımda ortaya bir ‘Instamom’ profili çıkıyor olabilir. Evvel zaman içinde sosyal medya annelerine burun kıvırmışlığım var. Anne olup büyük sözlerimi bir bir yuttuktan sonra insanların sosyal medyada canının istediği gibi olmasının kimseye bir zararı olmadığını ve ‘Instagram’daki ‘Sessize al’ seçeneğinin önemini anladım.