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Ankara Haberleri: Düzeltmek istedi hayatı karardı

ANKARA HABERLERİ

Düzeltmek istedi hayatı karardı

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Ebru APALAK/DHA
21.07.2019 - 15:42Son Güncelleme :

Adına düzenlenmiş ikinci bir kimlik olduğunu öğrenen Ramazan Sarı, durumu düzelttirmeye çalışırken gözaltına alındı. Çift seçmen kaydı nedeniyle hakkında dava açıldığını, sigortası olmadığını ve askerliğini yapmasına rağmen kaçak göründüğünü belirten Sarı, “Maddi ve manevi zor durumdayım. Normal hayatıma devam etmek istiyorum” dedi.

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Ebru APALAK/DHA

Ankara'da, Ramazan Sarı (23), 3 yaşındayken annesinden boşanan babası ölünce 'Ramazan Balcıoğlu' adına düzenlenmiş ikinci kimliğinin olduğunu öğrendi. Şubat ayında Ramazan Sarı'ya telefon eden bir kişi, kardeş olduklarını ve babalarının öldüğünü söyledi. Telefondaki kişiye inanmayan Sarı, annesine sorduğunda gerçeği öğrendi. Birgül Sarı, oğluna, 2015 yılında ölen eşi Mehmet Sarı'nın gerçek babası olmadığını söyledi. Sarı, annesinin, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'ndan 1999 yılında 3 yaşındayken boşandığını ve Mehmet Sarı'nın üvey babası olduğunu öğrendi. Boşandıktan sonra Balcıoğlu "Çocuğun kimliğini yırttım attım" dediği için, Birgül Sarı'nın 2006 yılında ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı'nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Gerçeği öğrenen Ramazan Sarı, hiç görmediği gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'nun, Bolu'daki cenazesine gitti. Burada kardeşi Özgür Balcıoğlu, Ramazan Sarı'ya, doğumdan sonra verilen Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş kimliğini verdi. Sarı, Ankara'ya döndüğünde karışıklığı gidermek için Mamak Nüfus Müdürlüğü'ne gitti ve burada, sahte kimlik bulundurduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sarı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Sarı, 23 yıldır kullandığı kimliğinin alındığını, Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenen ilk kimliğinin kendisine verildiğini söyleyerek, "Askerliğimi yaptığım, ehliyet aldığım, okul okuduğum kimliğim şimdi devletin elinde. Yeni kimlikte benim sigorta kaydım yok, okul kaydım yok, asker kaçağı görünüyorum" dedi.

SÜREÇ UZADI

Ramazan Sarı, savcılıkta kendisinden DNA testi istendiğini, adli tatil nedeniyle soruşturma ve dava aşamasının gecikeceğini belirterek, "Ancak mahkeme kararıyla bu durumu düzelttirebileceğim söylendi. Ancak adli tatil araya girdi, süreç uzadı. Benim bir suçum yokken açıktan okuduğum liseye kayıt yaptıramıyorum. Yeni kimliğimde askerlik yapmamış göründüğüm için iş bulamıyorum. Hiç sigorta kaydım gözükmüyor. Maddi ve manevi zor durumdayım. Bir an önce sorunun giderilmesini istiyorum. Normal hayatıma devam etmek istiyorum" dedi. Sarı, Yüksek Seçim Kurulu'nun da çift seçmen kaydı olması nedeniyle hakkında dava açtığını sözlerine ekledi.

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