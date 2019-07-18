Duyarlı vatandaşa Demirbaş’tan ödül

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini TIR’ıyla şehirler arası nakliye yaparak sağlayan Gürses'in, aracını 45 gün çalıştırmadığını öğrenen Demirbaş, sürücünün duyarlılığından çok etkilendiğini belirtti. Demirbaş, Türk bayrağı ile Çubuk agat taşlı gümüş yüzük hediye ettiği Gürses'i, kuşların yuvadan ayrılmasının ardından çalıştırdığı aracıyla yapacağı ilk seferine uğurladı ve “Kendisini bu örnek ve ince davranışından dolayı tebrik ederim” dedi. Gürses de Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Ben insani görevimi yerine getirdim. Ben de başkanımıza bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum” dedi.