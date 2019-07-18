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Ankara Haberleri: Duyarlı vatandaşa Demirbaş’tan ödül

ANKARA HABERLERİ

Duyarlı vatandaşa Demirbaş’tan ödül

AA
18.07.2019 - 15:51Son Güncelleme :

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, TIR’ının motoruna yuva yapan kuşun 6 yavrusu yumurtadan çıkana kadar aracını kullanmayan Bahattin Gürses, Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ödüllendirildi.

AA

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini TIR’ıyla şehirler arası nakliye yaparak sağlayan Gürses'in, aracını 45 gün çalıştırmadığını öğrenen Demirbaş, sürücünün duyarlılığından çok etkilendiğini belirtti. Demirbaş, Türk bayrağı ile Çubuk agat taşlı gümüş yüzük hediye ettiği Gürses'i, kuşların yuvadan ayrılmasının ardından çalıştırdığı aracıyla yapacağı ilk seferine uğurladı ve “Kendisini bu örnek ve ince davranışından dolayı tebrik ederim” dedi. Gürses de Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Ben insani görevimi yerine getirdim. Ben de başkanımıza bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duyarlı vatandaşa Demirbaş’tan ödül hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duyarlı vatandaşa Demirbaş’tan ödül haberi güncellenecektir.

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