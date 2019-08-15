Duvara çarpıp takla attı

Kaza, akşam saatlerinde, Cebeci semtinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı yönüne giden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DR 9668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobildeki B.K., H.M., E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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