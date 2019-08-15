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Ankara Haberleri: Duvara çarpıp takla attı

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Duvara çarpıp takla attı

DHA-İHA-AA
15.08.2019 - 14:32Son Güncelleme :

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, duvara çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

DHA-İHA-AA

Kaza, akşam saatlerinde, Cebeci semtinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı yönüne giden, sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 DR 9668 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bir binanın bahçe duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobildeki B.K., H.M., E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Duvara çarpıp takla attı

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duvara çarpıp takla attı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duvara çarpıp takla attı haberi güncellenecektir.

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