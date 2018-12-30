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Ankara Haberleri: Duvar yan binanın üzerine devrildi

ANKARA HABERLERİ

Duvar yan binanın üzerine devrildi

AA-İHA
30.12.2018 - 14:32Son Güncelleme :

Çankaya Şehit Serdar Sokak’taki bir apartmanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, kot farkı bulunan yandaki 4 katlı binanın üzerine devrildi.

AA-İHA

Olayda can kaybı yaşanmazken bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti. İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, “Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm” diye konuştu. Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerin durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, “Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz” dedi. Bazı apartman sakinleri eşyalarını alarak yakınlarının evine gitti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duvar yan binanın üzerine devrildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Aralık 2018 tarihinde saat 14 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duvar yan binanın üzerine devrildi haberi güncellenecektir.

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