Duvar yan binanın üzerine devrildi

Olayda can kaybı yaşanmazken bazı evlerde maddi hasar meydana geldi. Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, devrilen duvarın çevresine güvenlik şeridi çekti. İstinat duvarı devrilen binanın sakinlerinden Sadık Güneş, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, “Olay anında evimizde oturuyorduk. Deprem oldu zannettik. Bu beklediğimiz bir riskti aslında. İstinat duvarı mı çöktü diye baktığımda duvarın geldiğini gördüm” diye konuştu. Apartman sakinlerinden Gürcan Koşar da yetkililerin durumu ciddiye alması gerektiğini belirterek, “Belediyeye daha önce haber verdik ama bugüne kadar önlem alınmadı. Burada yaklaşık 40 hane var. Ciddi bir risk söz konusu. Yetkili makamlardan destek bekliyoruz” dedi. Bazı apartman sakinleri eşyalarını alarak yakınlarının evine gitti.