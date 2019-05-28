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Ankara Haberleri: Duvar çöktü otomobil asılı kaldı

ANKARA HABERLERİ

Duvar çöktü otomobil asılı kaldı

Musa ERDOĞAN/İHA
28.05.2019 - 08:57Son Güncelleme :

Keçiören’de bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobil asılı kaldı.

Musa ERDOĞAN/İHA

Olay, saat 10.30 sularında, Pınarbaşı Mahallesi Atlılar Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde üzerinde çatlaklar bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Duvarın çökmesi sonucu park halinde bulunan 06 YCT 66 plakalı otomobil havada asılı kaldı. İki tekeri boşlukta kalan otomobilin düşmesine, üzerinde bulunduğu parke taşları engel oldu. Parke taşlarının altındaki toprağın da kaydığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken duvarın altında kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duvar çöktü otomobil asılı kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 08 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duvar çöktü otomobil asılı kaldı haberi güncellenecektir.

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