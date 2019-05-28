Duvar çöktü otomobil asılı kaldı

Olay, saat 10.30 sularında, Pınarbaşı Mahallesi Atlılar Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde üzerinde çatlaklar bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Duvarın çökmesi sonucu park halinde bulunan 06 YCT 66 plakalı otomobil havada asılı kaldı. İki tekeri boşlukta kalan otomobilin düşmesine, üzerinde bulunduğu parke taşları engel oldu. Parke taşlarının altındaki toprağın da kaydığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken duvarın altında kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.