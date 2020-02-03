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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düştü düşecek! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2020 tarihinde saat 10 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düştü düşecek! haberi güncellenecektir.