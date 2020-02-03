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Ankara Haberleri: Düştü düşecek!

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Düştü düşecek!

Hürriyet Haber
03.02.2020 - 10:09 |Son Güncelleme :

Mithatpaşa Köprüsü’nden sarkan sac, tehlike yaratıyor.

Hürriyet Haber

SEMT PAZARI DUMAN ALTI

Bahçelievler’de cuma günleri kurulan semt pazarında ‘varil içerisinde naylon kasaların yakıldığına’ dikkat çeken Hürriyet Ankara okuru, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği’ne 10 metre mesafede gerçekleşen bu görüntülere, maalesef ‘dur’ denilmiyor” diyor.

Düştü düşecek

AVM’lere sıkışıp kaldıkAVM’lere sıkışıp kaldık

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düştü düşecek! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2020 tarihinde saat 10 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düştü düşecek! haberi güncellenecektir.

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