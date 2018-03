Dünden bugüne Mustafa Ayaz

Geçen hafta açılan ve 26 Mart’a kadar sürecek olan bu sergiyi sanatseverlerin yanısıra, plastik sanatlarla yakından ilgilenen, güzel sanatlar fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin de mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Galerinin iki katında sergilenen resimler üretildiği yıllara göre ayrılmış. İlk katta Ayaz’ın 60’lı yılların sonu 70’li yılların başında yaptığı, kendi müzesinde bile bulamayacağınız, tam soyut çalışmalarını görebilirsiniz. 80’li, 90’lı yılların imzasını taşıyan Ayaz’ın aynı kattaki soyut figüratif çalışmaları da insana ayrı bir tat veriyor. Sadece soyut figüratif çalışamalar yok. Ayaz’ın fırçasından çıkmış natürmortlar da farklı bir havada. Hatta bazı resimlerde natürmortların soyut figüratif çalışmalarla birlikte tuvali kapladığını görebiliyorsunuz. Kadın portreleri, dans eden figürlerin yanısıra yine soyutlanmış bir peyzajın içinde yer alan ev, Ayaz’ın doğum tarihini barındırıyor. Doğum tarihinin yanına iliştirilmiş soru işareti, sanki “İnsan ömrünün belirsizliğini” ortaya koyar gibi.







Hemen her resmine kendi portresini de koyarak damga vuran Ayaz’ın bu sergisinde sadece tuval üzerine yağlıboya eserleri yok. Ayaz, uyku dışında neredeyse günün her anında çalışan bir usta. Bulduğu her fırsatta zamanını desenlerle süslüyor. İşte galerinin ikinci katındaki sergi Ayaz’ın çoğunlukla son dönem desen çalışmalarını içeriyor. Özellikle siyah zemin üzerine çalıştığı ve nadir bulunan desenleri gerçekten farklılığını ortaya koyuyor. Bu katta desenlerin dışında, büyük boyutlu, bazıları modelden çalışılmış, kağıt veya duralit üzerine yapılmış resimler de duvarı süslüyor. Valör Sanat’ta açılan Ayaz sergisinde 136 eser yer alıyor.

45 SENE 45 ESER

Güven Hastanesi, Türkiye’nin köklü önemli sağlık kurumlarından biridir. Merhum anne ve babalarından devraldıkları görevi aynı aşkla devam ettiren Nüket ve Banu Küçükel kardeşler özellikle plastik sanatlara düşkünlükleri ile bilinirler. Yardımseverlikleri ile tanınan Küçükel kardeşler, geride 45 yılı bırakan Güven Hastanesi’nin bu anlamlı kuruluş yıldönümünü sanatla taçlandırmak istemişler. Bu kapsamda 16 Mart’ta saat 19.00’da Güven Hastanesi’nin Çayyolu’nda Alacaatlı Caddesi üzerinde bulunan “Sağlık ve Yaşam Kampüsü”nde, 45 ayrı sanatçının, 45x45 santimetre ebetlarında yaptıkları eserlerden oluşan bir sergi açılacak. Küçükel kardeşlerin, “Sağlıklı yaşama adanmış 45 seneyi, yaşama dair 45 sanat eseriyle taçlandırıyoruz. Tüm sanatseverleri sağlık ve sanatı biraraya getiren sergimize bekliyoruz” çağrısını aldığımda çok mutlu oldum. Sergilenecek eserler satışa açık olacak. Satışlardan elde edilen gelir Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı’na bağışlanacak. Yani bu sergide eser alacak olan sanatseverler önemli bir sosyal projeye katkı sağlamış olacaklar. Bu serginin hazırlanışında unutulmaması gereken isimlerden biri de hastane yöneticilerinden Mehmet Gürbüz. Gürbüz’ün bu işe nasıl önem verdiğini, sanatçılarla ve galeri sahipleriyle yaptığı konuşmalara bizzat şahit olduğum için biliyorum. Gerçekten bu kadar ressamı biraraya getirmek kolay bir iş değildi. Turan Erol, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Ayaz, Habip Gündoğdu, Nihat Kahraman, Hayati Misman, Remzi İren, Çağatay Odabaş, Harun Antakyalı, Ali Kotan, Ercan Ayçiçek, Firdevsi Feyzullah, Serdar Leblebici, Engin Korkmaz, Emre Lüle, Kadir Öztoprak, Necmettin Özlü, Orhan Umut ve daha bir çok ünlü ismin eserlerinin yer alacağı bu serginin açılışını kaçırmamanızı öneririm.

KENTTE NE VAR?

15 Mart’ta başlayacak ARTANKARA’da birçok galeri çalıştıkları sanatçıların eserlerini sergileyip satışa sunacak. RC Art ise farklı bir konseptle eserlerini fuarın bitimine kadar teklifle satacak. Fuar bitiminde en yüksek ücreti verecek olan sanatsever resmi satın alacak. Kentteki diğer etkinlikler de şöyle:

Seval Şener-31 Mart’a kadar (Galeri Nev/Kırlangıç Sokak), Söbütay Özer-4 Nisan’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Necmi Gürseler-Numan Arslan-Alper Raif İpek-Demet Kaya (heykel)-28 Mart’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız), Fatma Kara-24 Mart’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Sevim Yücesoy-21 Mart’a kadar (TAD/Çankaya), Hititler İstanbul’da-20 Nisan’a kadar (Galeri M/Armada AVM), Merih Özyörük-15 Mart’ta açılacak (Galeri Gözde/Y.Ayrancı), Cengiz Savaş-24 Mart’a kadar (Sevgi Sanat/Çankaya), Zafer Dilekçi-16 Mart’ta açılacak (Stillife/Yıldız), Suzan Batu-17 Mart’ta açılacak (Z.Livaneli Kültür Merkezi/Yıldız).