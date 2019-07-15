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Ankara Haberleri: Dün rakiptik şimdi refikiz

ANKARA HABERLERİ

Dün rakiptik şimdi refikiz

Hürriyet Haber
15.07.2019 - 16:09Son Güncelleme :

Çamlıdere’de bu yıl 51.’si düzenlenen Büyük Çamlıdere Festivali, Aluçdağı Milli Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

Festivale AK Parti Ankara milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’mız için el ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz” dedi. 25 ilçe belediye başkanına iş birliği çağrısı yapan Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Dün belki rakiptik belediye başkanı olarak ama şimdi refikiz. İnşallah 25 belediye başkanı olarak, tüm milletvekilleri olarak yan yana gelip birlikte daha iyi nasıl hizmet yaparız diye, şehrimizin ekonomisini nasıl kalkındırırız diye çalışmalara başladık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrım yapmadan rekabeti bir yana bırakarak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünyaca tanınan bir başkent yapmaya söz veriyorum.”

Dün rakiptik şimdi refikiz
Mansur Yavaş ve Hazım Caner Can Ankara Seymenlerinin yoğun alkış aldığı festivalde vatandaşlarla birlikte misket oynadı.

Dün rakiptik şimdi refikiz
Yağlı güreş müsabakasının yanı sıra konserlerin de yer aldığı festivale yabancı dans grupları da gösterileriyle renk kattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dün rakiptik şimdi refikiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dün rakiptik şimdi refikiz haberi güncellenecektir.

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