Yenimahallelilere teşekkür eden Yaşar, kimseyi kırmadıklarını, kendilerine çamur atanlara dahi sevgi çiçekleri gönderdiklerini söyledi. Belediye başkanlığı süresince kaynaklarını sadece halka harcadığını belirten Yaşar, “Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de seçimleri tamamladık. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi Cumhuriyetçilere emanet ederek yeniden baharı getirdik. 10 yıl önce herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir yeri yaratmak için yola çıktım ve bu yolda Yenimahalle’ye hizmet ettim. Şimdi de dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.