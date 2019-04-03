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Ankara Haberleri: Dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim

ANKARA HABERLERİ

Dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim

Hürriyet Haber
03.04.2019 - 09:13Son Güncelleme :

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 58.35’lik oy oranıyla üçüncü kez Yenimahalle Belediye Başkanı seçilen Fethi Yaşar, belediye binası önünde gerçekleştirdiği mitingde halka hitap etti.

Hürriyet Haber

Yenimahallelilere teşekkür eden Yaşar, kimseyi kırmadıklarını, kendilerine çamur atanlara dahi sevgi çiçekleri gönderdiklerini söyledi. Belediye başkanlığı süresince kaynaklarını sadece halka harcadığını belirten Yaşar, “Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de seçimleri tamamladık. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi Cumhuriyetçilere emanet ederek yeniden baharı getirdik. 10 yıl önce herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir yeri yaratmak için yola çıktım ve bu yolda Yenimahalle’ye hizmet ettim. Şimdi de dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Nisan 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dün nasıl yaptıysam yine yapmaya devam edeceğim haberi güncellenecektir.

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