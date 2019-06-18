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Ankara Haberleri: Düğün fotoğrafı artık ücretsiz

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Düğün fotoğrafı artık ücretsiz

Murat YILMAZ
18.06.2019 - 08:55Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek isteyenlerden artık ücret almayacak.

Murat YILMAZ

Karar, bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya ‘çekim ücreti alınmaması’ yönünde talepte bulunması üzerine alındı. Müzede çekim yapmak isteyen çiftlerden daha önce 150 TL ücret alınıyordu. Başkan Balcı, bundan sonra müze giriş ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya konuşan Başkan Asım Balcı, şunları söyledi:

ÇİFTLERE DESTEK VERELİM İSTEDİK

Altınköy Açık Hava Müzesi’nde mutlu günlerini ölümsüzleştirmek isteyen çiftlerden 150 TL fotoğraf çekim ücreti alınıyordu. Vatandaşlarımız bu konuda bize taleplerde bulundu. Biz de bu talepleri makul bulduk ve alınan bu ücreti kaldırdık. Evlenen genç çiftlerimize ve orada fotoğraf çektirmek isteyen herkese bu konuda da destek verelim istedik.
Bundan sonra Altınköy’de giriş ücretleri dışında fotoğraf çekimi için ayrıca herhangi bir ücret alınmayacak. Altındağ Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızdan gelecek önerilere açık olacağız. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri istişare ederek Altındağ’ı yöneteceğiz ve uygulamalara yön vereceğiz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düğün fotoğrafı artık ücretsiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Haziran 2019 tarihinde saat 08 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düğün fotoğrafı artık ücretsiz haberi güncellenecektir.

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