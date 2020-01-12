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Ankara Haberleri: Düdük sesi güven verdi

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Düdük sesi güven verdi

Hürriyet Haber
12.01.2020 - 09:50 |Son Güncelleme :

Bekçilerin 20 bin aranan şahsı yakaladığını, 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale ettiğini belirten Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, 2020 yılında 672 bekçi alınacağını ifade etti ve “Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşımız huzur ve güven bulmuştur” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü´nde gerçekleştirilen törende, 1993 yılında alımları yapılan ve hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olan bekçiler Muammer Şimşek, Mürsel Dönmez ve Mustafa Özvatan'a plaket verdi. Yılmaz, emekli olan bekçilere teşkilata yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Bekçilerin, suçun azalmasında önemli rollerinin olduğunu belirten Yılmaz, "Bekçilerin kimlik sorma yetkisi, kanunlar çerçevesinde var. Biz Ankara'da bunu uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Yılmaz, eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen göreve devam ettiğini, bunların da 1 yıl içerisinde emekli olacağını söyledi. Bugün itibarıyla Başkent'te cadde ve sokaklarda bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

Düdük sesi güven verdi

3 BİN 672 SUÇÜSTÜ

"Vatandaşımızın desteğini de alarak bekçilerimiz önemli çalışmalara imza attı. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakaladı, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale etti. Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ecstasy, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."

Düdük sesi güven verdi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düdük sesi güven verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ocak 2020 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düdük sesi güven verdi haberi güncellenecektir.

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