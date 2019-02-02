Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Düdük çaldı huzur geldi

Ankara Haberleri: Düdük çaldı huzur geldi

ANKARA HABERLERİ

Düdük çaldı huzur geldi

Mert Gökhan KOÇ
02.02.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Vatandaşlar tarafından ‘Gece Kartalları’ olarak da adlandırılan bekçiler, 2 ay önce Ankara Kalesi’nde başladıkları görevlerinde asayişi sağlıyor. Gündüz iki kişiden oluna bir ekip, gece ise 8 kişiden oluşan 4 ekip, kalede devriye geziyor.

Mert Gökhan KOÇ

Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca gündeme getirdiği, Başkent’in tarihi ve turistik sembollerinden Ankara Kalesi’ndeki güvenlik sorunu sonunda çözüme kavuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler artık Kale civarında kuş uçurtmuyor. Yaklaşık 2 ay önce bölgede görevE başlayan bekçiler sayesinde, Başkent’in iki bin yıllık tarihine tanıklık eden turizm göz bebeği Ankara Kalesi’nde yıllardır çözülemeyen tarihi sur duvarlarına yazılar yazma ve ateş yakma gibi olaylar sona erdi.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Bölgede gece saatlerinde 4 farklı ekip koordineli olarak kale civarında devriye görevini sürdürüyor. Bir ekip ise kale içi olarak anılan yerde kuş uçurtmuyor. Gündüz saatlerinde tek ekiple görev yapan bekçiler, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst arama gibi faaliyetlerine devam ediyor. Çevre sakinleri de bekçilerin kale civarında göreve başlasından duyduklarını memnuniyeti, “Bekçilerimiz sayesinde olaylarda azalma yaşandı. Özellikle de geceleri Ankara Kalesi ve yakınları daha güvenli hale geldi” ifadeleriyle dile getiriyor.

20 ŞUBAT’TA YENİ TERTİP BEKÇİLER GÖREVE BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya geldiği programda Ankara’nın asayişiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, “2017 yılının başında Ankara’daki hırsızlık günde 33’tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat’ın 20’sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor” ifadesini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düdük çaldı huzur geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düdük çaldı huzur geldi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mahkemeye kalasla geldi

Mahkemeye kalasla geldi

Yeni hedef hayvanseverler

Yeni hedef hayvanseverler

20. yıl coşkusu

20. yıl coşkusu

Sokak hayvanları için dans ettiler

Sokak hayvanları için dans ettiler

Personeli işten çıkarma iddiası deli saçması

Personeli işten çıkarma iddiası deli saçması

Merkezde meydan varsa dış ilçelerde de olacak

Merkezde meydan varsa dış ilçelerde de olacak

Mamak daha da güzel olacak

Mamak daha da güzel olacak

Köstek değil destek olduk

Köstek değil destek olduk

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.