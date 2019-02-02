Düdük çaldı huzur geldi

Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca gündeme getirdiği, Başkent’in tarihi ve turistik sembollerinden Ankara Kalesi’ndeki güvenlik sorunu sonunda çözüme kavuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler artık Kale civarında kuş uçurtmuyor. Yaklaşık 2 ay önce bölgede görevE başlayan bekçiler sayesinde, Başkent’in iki bin yıllık tarihine tanıklık eden turizm göz bebeği Ankara Kalesi’nde yıllardır çözülemeyen tarihi sur duvarlarına yazılar yazma ve ateş yakma gibi olaylar sona erdi.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Bölgede gece saatlerinde 4 farklı ekip koordineli olarak kale civarında devriye görevini sürdürüyor. Bir ekip ise kale içi olarak anılan yerde kuş uçurtmuyor. Gündüz saatlerinde tek ekiple görev yapan bekçiler, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst arama gibi faaliyetlerine devam ediyor. Çevre sakinleri de bekçilerin kale civarında göreve başlasından duyduklarını memnuniyeti, “Bekçilerimiz sayesinde olaylarda azalma yaşandı. Özellikle de geceleri Ankara Kalesi ve yakınları daha güvenli hale geldi” ifadeleriyle dile getiriyor.

20 ŞUBAT’TA YENİ TERTİP BEKÇİLER GÖREVE BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ihlamurlar Kasrı’nda muhtarlarla bir araya geldiği programda Ankara’nın asayişiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, “2017 yılının başında Ankara’daki hırsızlık günde 33’tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat’ın 20’sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor” ifadesini kullandı.