Drone’lar Mamak’ta havalandı

Son dönemde popülerleşen İnsansız Hava Aracı (İHA) ‘drone’lara olan ilgi, her geçen gün artıyor. Drone meraklıları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği eğitim kuruluşları sayesinde uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olarak geleceğin mesleği olarak gösterilen İHA pilotluğuna adım atıyorlar. FC Air Uçuş Okulu’nun kursiyerleri de dün Mamak Ortaköy’deki Maket Uçak Pisti’nde bir araya gelerek aldıkları teorik ve simülasyon eğitimlerini sahada deneyimledi. Birbirinden farklı kategorilerdeki drone’ları havalandıran kursiyerler, hem uçuş becerilerini hem de reflekslerini geliştirdi.

İHA’LAR OYUNCAK OLMAKTAN ÇIKTI

Uçuş Okulu Müdürü Ferhat Çakıroğlu, 500 gram ile 4 kilo arasındaki cihazları kapsayan İHA 0, hem de 500 gr ile 25 kilo arasındaki cihazları kapsayan İHA 01 kategorisinde 36 saat teorik olmak üzere, simülasyon ve çevre güvenliği eğitimleri de verdiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “İHA’lar oyuncak olmaktan çıktı ve çok büyük prodüksiyon ve güvenlik işleri için kullanılmakta. Bunun için ciddi bir eğitim alınması gerekiyor. Bu eğitim uluslararası nitelikte olmalı.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

Eğitimler sadece uçurmak ve kumanda etmekle ilgili değil, aynı zamanda kamerayı da kontrol etmektir. Nasıl uçurduğunuzdan daha çok görüntü vereceğiniz makam ya da kişilere iyi ve güzel bir görüntü verebilmek için kameranızı etkin kullanmanız lazım. Eğitimimiz güvenlik, talimatname, meteoroloji ya da havacılık gibi dersleri içerse de biz bu eğitimlere kamera eğitimini de ekliyoruz. Sadece uçuş simülasyon ve teorik eğitimle kalmayıp bir de çevre güvenliği eğitimi veriyoruz. Bir drone uçurmak için öncelikle yerde tüm kontrollerinin yapılması gerekiyor. Eğer siz yerde cihazınızı uçurmadan önce kontrol etmediyseniz bu cihaz düşmeye yüz tutacak demektir. Hem can hem de mal güvenliği için bu eğitimi veriyoruz.”

HARİTACILARIN GÖZDESİ OLDU

“Hobi amaçlı olarak bu araçları uçuranların yanı sıra ticari olarak da bu işi yapacaksanız bu sertifikayı almanız gerekiyor. Fotoğrafçılık yapmak istiyorsanız drone’ları entegre ederek düğün hikayeleri çekebilirsiniz. Bunun haricinde harita mühendisiyseniz, drone’lar şu anda çok revaçta. Klasik kullanılan GPS cihazlarının haricinde endüstriyel drone’lar harita şirketlerinin envanterinde bulunmaktadır. Harita işinde drone kullananlar işini çabuk bitirebiliyor, maliyeti de düşürüyor. Bu şirketlerin de bunu yapacak elemanlara ihtiyacı var.”

EN KÜÇÜĞÜ 13 YAŞINDA

Eğitim alan en küçük kursiyer ise 13 yaşındaki Elif Mina Güler. Güler, “Teknolojiye ve fotoğrafçılığa büyük ilgim var. Bu kursa girerek bunu geliştirmeyi düşündüm. Şu an hobi olarak yapıyorum” diyor.