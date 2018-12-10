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Ankara Haberleri: Drone yok cesaret var

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Drone yok cesaret var

Hürriyet Haber
10.12.2018 - 14:22Son Güncelleme :

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara, 140 metre yüksekliğindeki vincin sepetinden çektiği Atakule’nin havadan ilk fotoğrafının hikâyesini anlattı.

Hürriyet Haber

NE KEMER NE KİLİT

Atakule’ye yük taşınan vinci gözüme kestirmiştim. Tüm sorumluluğu üzerime alan, düşüp ölürsem kendi isteğimle bunu yaptığıma dair bir yazı imzaladım. Ne bende emniyet kemeri, ne sepette emniyet kilidi vardı. Bir yandan tahtalar kaymasın diye sağlam basmaya, diğer taraftan bir elimle tutunmaya, bir elimle de fotoğraf çekmeye çalışıyordum.”

Atakule’nin inşaat fotoğrafları yukarıdan nasıl çekildiAtakule’nin inşaat fotoğrafları yukarıdan nasıl çekildi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Drone yok cesaret var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Drone yok cesaret var haberi güncellenecektir.

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