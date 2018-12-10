Drone yok cesaret var

NE KEMER NE KİLİT

“Atakule’ye yük taşınan vinci gözüme kestirmiştim. Tüm sorumluluğu üzerime alan, düşüp ölürsem kendi isteğimle bunu yaptığıma dair bir yazı imzaladım. Ne bende emniyet kemeri, ne sepette emniyet kilidi vardı. Bir yandan tahtalar kaymasın diye sağlam basmaya, diğer taraftan bir elimle tutunmaya, bir elimle de fotoğraf çekmeye çalışıyordum.”