NE KEMER NE KİLİT
“Atakule’ye yük taşınan vinci gözüme kestirmiştim. Tüm sorumluluğu üzerime alan, düşüp ölürsem kendi isteğimle bunu yaptığıma dair bir yazı imzaladım. Ne bende emniyet kemeri, ne sepette emniyet kilidi vardı. Bir yandan tahtalar kaymasın diye sağlam basmaya, diğer taraftan bir elimle tutunmaya, bir elimle de fotoğraf çekmeye çalışıyordum.”
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Drone yok cesaret var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Drone yok cesaret var haberi güncellenecektir.