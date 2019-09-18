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Ankara Haberleri: ‘Drift’çiler pist istiyor

ANKARA HABERLERİ

‘Drift’çiler pist istiyor

Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA
18.09.2019 - 15:54Son Güncelleme :

Yenimahalle İvedik’te ‘drift’ yapan gençlerin polisten kaçışı sırasında meydana gelen kazada iki gencin ölümü, gözleri ‘drift’ sorununa çevirdi. Drift yapanlar ise “Pist istiyoruz” dedi.

Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/DHA

Ankara’da ‘drift’ yapan gençlerden 29 yaşındaki Özgür Yıldırım, ölümlü kazanın kendilerini üzdüğünü belirterek, “Öncelikle pist istiyoruz” diye konuştu. ‘Drift’in kendileri için bir spor dalı olduğunu savunan Yıldırım, “Çoğu şehirde bu spor için pist var; ama Ankara’da, Türkiye’nin başkentinde pistimiz yok. Öncelikle pist istiyoruz. Bu arabaları yapmak çok maliyetli; ama caddelerde gezemiyoruz. Polislerle sıkıntılarımız oluyor. Bundan sonra anneler ağlamasın, yanan sadece asfaltlar olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Drift’çiler pist istiyor

MODİFİYE SUÇ OLSUN İSTEMİYORUZBaşkent’te ‘drift’ yapılabilecek bir pistin olmadığına vurgu yapan 31 yaşındaki Yasin Günay da şöyle devam etti: “Modifiye bir suç olsun istemiyoruz, bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Biz bu arabalara çok masraf ediyoruz. Emek sarf ediyoruz; ama karşılığını göremiyoruz. Caddede ‘drift’ yapma gereği duyuyoruz; ama bu şekilde emniyetimiz ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kendi alanımız olsun o alanda istediklerimizi yapalım istiyoruz” 33 yaşındaki Ertuğrul Gazi de Ankara’da ‘drift’ yapabilecekleri bir pist istediklerini söyledi.

KAÇIŞ ÖLÜMLE SONUÇLANMIŞTI

Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde drift yaparken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtıkları esnada kaza yapan Şahin Kaya (20) yaralanmış, araçta bulunan Umut Öneş (16) ile Arda Havsut (13) yaşamını yitirmişti.

‘Drift’çiler pist istiyor

Fotoğraf: ARŞİV

Ankara’da ‘drift’ tutkunları, akşamları ve hafta sonları İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde modifiye araçlarıyla drift yapıyor.

 

 

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