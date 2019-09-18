‘Drift’çiler pist istiyor

Ankara’da ‘drift’ yapan gençlerden 29 yaşındaki Özgür Yıldırım, ölümlü kazanın kendilerini üzdüğünü belirterek, “Öncelikle pist istiyoruz” diye konuştu. ‘Drift’in kendileri için bir spor dalı olduğunu savunan Yıldırım, “Çoğu şehirde bu spor için pist var; ama Ankara’da, Türkiye’nin başkentinde pistimiz yok. Öncelikle pist istiyoruz. Bu arabaları yapmak çok maliyetli; ama caddelerde gezemiyoruz. Polislerle sıkıntılarımız oluyor. Bundan sonra anneler ağlamasın, yanan sadece asfaltlar olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MODİFİYE SUÇ OLSUN İSTEMİYORUZBaşkent’te ‘drift’ yapılabilecek bir pistin olmadığına vurgu yapan 31 yaşındaki Yasin Günay da şöyle devam etti: “Modifiye bir suç olsun istemiyoruz, bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Biz bu arabalara çok masraf ediyoruz. Emek sarf ediyoruz; ama karşılığını göremiyoruz. Caddede ‘drift’ yapma gereği duyuyoruz; ama bu şekilde emniyetimiz ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kendi alanımız olsun o alanda istediklerimizi yapalım istiyoruz” 33 yaşındaki Ertuğrul Gazi de Ankara’da ‘drift’ yapabilecekleri bir pist istediklerini söyledi.

KAÇIŞ ÖLÜMLE SONUÇLANMIŞTI

Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde drift yaparken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtıkları esnada kaza yapan Şahin Kaya (20) yaralanmış, araçta bulunan Umut Öneş (16) ile Arda Havsut (13) yaşamını yitirmişti.

Fotoğraf: ARŞİV

Ankara’da ‘drift’ tutkunları, akşamları ve hafta sonları İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde modifiye araçlarıyla drift yapıyor.