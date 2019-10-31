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Ankara Haberleri: Drift belirlenen alanlarda yapılmalı

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Drift belirlenen alanlarda yapılmalı

Hürriyet Haber
31.10.2019 - 16:56 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yer6Fest kapsamında düzenlenen drift gösterisini izledi. Yaşar, “Drift sokaklarda değil belirlenen alanlarda yapılmalıdır” dedi.

Hürriyet Haber

Yenimahalle Belediyesi’nin destekleriyle A City Premium Outlet AVM’nin açık otoparkında birbirinden renkli görüntülere sahne olan Yer6Fest, drift severler ile modifiye tutkunlarının buluşma noktası oldu. Klasik otomobillerin de sergilendiği etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Drift tutkunları trafiğe kapalı alanda drift gösterisi gerçekleştirdi.

BELEDİYELER YER VERMELİ

Gösteriyi izleyen Yaşar, “Drift bir spordur. Ama sokaklarda değil drift için belirlenen alanlarda yapılmalıdır. Bunun için drift sporuna diğer belediyelerle de görüşülerek bir yer verilmelidir. Bu sayede hem sporcuların hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olur” dedi.

BİZE İMKAN SAĞLADI

Yaşar’ın kendilerini desteklediğinin altını çizen Yer6Fest Başkanı Kenan Şimşek, “Bu organizasyonu yapmak için 2 yıldır uğraşıyoruz. Hiçbir şekilde destek vermeyen belediyeler oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı’mız Fethi Yaşar’ın kapısını çaldığımızda bizi geri çevirmedi, desteğini verdi, bu alanlarda bize drift yapma imkânı sağladı” diye konuştu.

PİSTLER KONUŞSUN

Yer6Fest üyeleri ‘Sokaklar değil, pistler konuşsun’ sloganıyla şovlarını gerçekleştirdi. Driftçilerin hünerlerini sergilediği nefes kesen gösterilerde, ünlü drift pilotu Murat Yolcu’nun performansı büyüledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Drift belirlenen alanlarda yapılmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ekim 2019 tarihinde saat 16 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Drift belirlenen alanlarda yapılmalı haberi güncellenecektir.

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