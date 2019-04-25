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Ankara Haberleri: Dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim

ANKARA HABERLERİ

Dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim

Hürriyet Haber
25.04.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Ankara’ya gelen Rusya Federasyonu’na bağlı Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Rusya Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen Adıgey Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı’nda sanayicilerle bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Ankaralı sanayicileri Adıgey’e yatırım yapmaya davet eden Kumpilov, “İki ülke arasında tarihi ve kültürel bağlarımız, aramıza köprü olabilecek Türkiye’de yaşayan Çerkes dostlarımız var. Bu dostlarımızın da katkısıyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim, dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim” dedi. 

Dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim

İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAK

Toplantının iki devlet arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir de “13 organize sanayi bölgesi ve 9 teknopark bulunan şehrimizde, Türkiye’de üretilen ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20’si üretilmektedir. Bu kabiliyetiyle Ankara, sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken yüksek teknolojinin de Başkenti olmuştur” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ VE TAŞDELEN’LE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le de bir araya gelen Kumpilov ve beraberindeki heyet daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ ın başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti- Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim haberi güncellenecektir.

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