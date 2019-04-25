Ankaralı sanayicileri Adıgey’e yatırım yapmaya davet eden Kumpilov, “İki ülke arasında tarihi ve kültürel bağlarımız, aramıza köprü olabilecek Türkiye’de yaşayan Çerkes dostlarımız var. Bu dostlarımızın da katkısıyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim, dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim” dedi.

İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAK

Toplantının iki devlet arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir de “13 organize sanayi bölgesi ve 9 teknopark bulunan şehrimizde, Türkiye’de üretilen ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20’si üretilmektedir. Bu kabiliyetiyle Ankara, sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken yüksek teknolojinin de Başkenti olmuştur” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ VE TAŞDELEN’LE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le de bir araya gelen Kumpilov ve beraberindeki heyet daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ ın başkanlığında gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti- Türkiye Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katıldı.