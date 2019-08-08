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Ankara Haberleri: Dört kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı

ANKARA HABERLERİ

Dört kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı

AA-DHA-İHA
08.08.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Ankara´da, taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA-DHA-İHA

Kaza, saat 22.30 sıralarında Mamak Gülveren Mahallesi´nde meydana geldi. Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi´ne dönen Ferhat Onur yönetimindeki 06 T 0300 plakalı taksi, iddiaya göre Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen 17 SU 292 plakalı otomobildeki 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkartırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, her 2 araçtaki toplam 5 yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dört kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dört kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı haberi güncellenecektir.

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