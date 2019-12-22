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Ankara Haberleri: Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu

Hürriyet Haber
22.12.2019 - 16:02 |Son Güncelleme :

Ankara polisi, araçların dorselerini çaldıktan sonra parçalayıp sattığı belirlenen 8 şüpheliyi ‘Kaynak Operasyonu’yla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Hürriyet Haber

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamyon ve TIR dorselerini çalan hırsızların yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı. Dorselerin çalındığı bölgelerde bulunan çok sayıda güvenlik kamera kaydı incelendi. Çalınan dorselerin, Kahramankazan ilçesi sanayi bölgesindeki iş yeri görünümü verilen hangara çekildiği, parçalara ayrılıp nakliyeciler üzerinden hurdacılara satıldığı belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hangara düzenledikleri operasyonla hırsızlık şüphelilerini çaldıkları bir dorseyi parçalarken suçüstü yakaladı. Aramalarda ele geçirilen ve Yenimahalle'den çalındığı tespit edilen başka bir dorse de sahibine teslim edildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, park halindeki dorseleri tespit ettiklerini, kendilerine ait çekici ile gece vaktinde çalarak hangara götürdüklerini itiraf etti. Aynı gün dorseleri kesip parçaladıklarını anlatan zanlılar, buradan elde ettikleri demir malzemelerini de hurda fiyatına nakliyeciler aracılığıyla satıp kazanç sağladıklarını ve işledikleri suçu kabul edip pişman olduklarını söyledi. D.E., L.E., E.E. ile A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Aralık 2019 tarihinde saat 16 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dorse hırsızlarına Kaynak Operasyonu haberi güncellenecektir.

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