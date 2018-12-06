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Ankara Haberleri: Dolmuşçulardan ‘ÖHO istemiyoruz’ eylemi

ANKARA HABERLERİ

Dolmuşçulardan ‘ÖHO istemiyoruz’ eylemi

Murat YILMAZ
06.12.2018 - 09:38Son Güncelleme :

Pursaklar’a yolcu taşıyacak olan ÖHO’ların kendi güzergâhlarında çalışmasını istemeyen Ulus-Hasköy hattı dolmuşçuları, dün sabah kontak kapattı. İki esnaf grubunun arasındaki gerginlik engellenirken ÖHO’lar sefer gerçekleştiremedi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Pursaklar’a tahsis edilen 10 mavi özel halk otobüsünün (ÖHO) kendi hatlarında çalışmasını istemeyen Ulus-Hasköy hattındaki dolmuşçular, dün sabah eylem yaparak kontak kapattı. 120’ye yakın dolmuşçu, halk otobüslerinin çalışmasına da izin vermedi. İki grubun karşı karşıya gelmesi nedeniyle sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı. Hasköy durağına gelen Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da esnafla görüştü. Sabah yaşanan gerginliğin ardından dolmuşçular saat 09.30’dan sonra seferlere başladı. ÖHO’lar ise Pursaklar’dan ayrılarak sefer yapmadı. Esnaflar adına konuşan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Denetim Kurulu Üyesi ve Durak Temsilcisi Sadık Akbıyık otobüsleri istememe nedenlerini şöyle anlattı:

YETKİLİLERİN BİZE DE SORMALARI LAZIM

“Vergiler, akaryakıt zamları, belediye otobüsleri, Çubuk, Akyurt ve Sirkeli’den gelen 2047 sayılı yasaya uymayan beyaz otobüsler ve trafik cezaları nedeniyle esnafın işleri zaten çok düşük. Ekonomik sıkıntılarımız çok. Pik saatlerde bile yolcu yok. Yolcuyu EGO otobüsleri ile beraber rahatlıkla taşıyoruz. 10 tane özel halk otobüsünü buraya gönderdiler. Bunlar 50-60 dolmuşa bedel. Yetkililerin duyarlı davranıp bize de sormaları lazım.

İŞİMİZ ÇOK İYİ OLSA KARŞI ÇIKMAYIZ

İşimiz çok iyi olsa karşı çıkmayız. Onlar da kazansınlar biz de kazanalım. Ama şu anda ekmek yok. Bu otobüslerle ilgili mahkemeye de başvuracağız. 80 minibüs ortaklarla beraber 111 esnaf var. Ailelerle beraber 10 bin kişi geçiniyor. Bu otobüsler EGO’larla aynı güzergahta gidiyor. EGO’yla gitmek isteyen yine binebilir. Kazancımız yarı yarıya düştü. Mağduriyetimizi bildiriyoruz, ilk defa böyle bir pozisyona düştük yetkililerin çözüm sağlamasını istiyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolmuşçulardan ‘ÖHO istemiyoruz’ eylemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2018 tarihinde saat 09 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolmuşçulardan ‘ÖHO istemiyoruz’ eylemi haberi güncellenecektir.

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