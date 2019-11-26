Dolmuşa da validatör

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, EGO, özel halk otobüsleri (ÖHO), metro, Ankaray ve Başkentray’da Ankarakart aracılığıyla elektronik ücret toplanmasını sağlayan validatör uygulamasını dolmuşlarda da uygulamak istediklerini açıkladı. Toplu Ulaşım Politikası ve Vizyonu, Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları ve Akıllı Ulaşım Sistemleri başlıklarının görüşüldüğü Ankara Ulaşım Çalıştayı’nın verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yavaş, akıllı sistemlerle ulaşım ağında yenilikler yapacaklarını söyledi.

HÜKÜMETİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

EGO otobüsleri ve mavi ÖHO’lara takılan validatörlerin önemine vurgu yapan Yavaş, bu sistemi diğer ulaşım araçlarına takabilmek için hükümetten destek beklediklerinin altını çizdi. Hükümetin Ankaralının iyiliğine olan konularda destek vereceğine inandığını belirten Başkan Yavaş, “Dolmuşlarda da validatör uygulamasına geçmek istiyoruz. Ankaralının iyiliğine olacak bir şey bu ve bu konuda hükümetin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

DOLMUŞÇULAR: KESİNLİKLE KARŞIYIZ

Hürriyet Ankara, konuyu Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani’ye sordu. “Biz bunu minibüsçüler olarak istemiyoruz, kesinlikle karşıyız” diyen Başkan Gani şunları kaydetti: “Zaten 14 kişi taşıyoruz. Esnaf bu şekilde para kazanamıyor. Şu anda 250 dolmuş icralık durumda. Minibüslerin çoğu icralarda tefecilerin eline düşüyor. Böyle bir durumda biz esnafı kurtarma çalışmaları yaparken böyle bir uygulama yapılırsa esnaf bunun altından kalkamaz. Bu maliyeti kaldıramaz. Sadece sabah akşam iş yapıyoruz diğer saatlerde araçlarımız yatıyor.

OLDUĞU ZAMAN MİNİBÜSÇÜLÜK BİTER

Otobüsler ayakta belli bir kapasite ile yolcu alıyor, uzun mesafe çalışıyor. Abidinpaşa’dan çıkıyor Batıkent’e gidiyor. Veya Oran’dan Keçiören’e gidiyor iki hattı birleştirdiği için bir şekilde para kazanıyor, bunu kaldırıyor. Ama 14 kişiyle giden minibüs bunu taktığı zaman bizim böyle kazanma şansımız olmaz. Zaten belli bir yüzdesini brüt kazançtan belediye alacak. Böyle bir uygulama Ankara’da olduğu zaman minibüsçülük biter. Geçmişte Melih Gökçek döneminde de bu teklif bize yapıldı, kabul etmedik. Biz minibüsçüler olarak kesinlikle bunu kabul etmeyiz. Uygulanması da zor.