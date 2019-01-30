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Ankara Haberleri: Dolandırıcılara karşı üç yöntem

ANKARA HABERLERİ

Dolandırıcılara karşı üç yöntem

Cüneyt Kemal ÖZKÖK
30.01.2019 - 16:45Son Güncelleme :

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal, sosyal medyadaki sahte banka reklamlarına dikkat çekerek, "Dolandırıldığını fark edenler bankayı arayıp bloke koydursun. Savcılığa suç duyurusunda bulunup tüketici mahkemesinde dava açsın" dedi.

Cüneyt Kemal ÖZKÖK

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar bulunduğunu söyledi. Tüketicilerden herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, bu paylaşımlara itibar etmemelerini ve gerekli dikkati göstermelerini isteyen Koçal, "Tüketiciler bilmelidir ki bankalar hiçbir şekilde, sosyal medya üzerinden ya da SMS ile sizden bir bilgi talep etmez. Ayrıca sizin işlem yapmak üzere bir talebiniz var ise direkt sistemde kayıtlı telefonlarınızla size ulaşır. Hiçbir banka tüketiciye belli isimler adı altında para iadesi için ya da ucuz kredi için sosyal medyada duyuru yayınlamaz. Müşteriler SMS'le ya da e-mail adreslerine gelen linkleri tıklamadan silsinler. Uyarılara rağmen ola ki bu tür işlem yaparlar ise anında bankayı arayarak bilgilendirsinler. Size bir telefon gelerek bazı bilgiler isteniyor ise telefonu kapatın, bankanızı arayıp doğruluğundan emin olun" diye konuştu.

LİNKLER DERHAL KAPATILMALI

Bankaların sorumluluğunun artırılmasının gerektiğini vurgulayan Koçal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tür sahte linkler derhal kapatılmalı ve linkleri oluşturan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır. Bu tür dolandırıcılıklar ile ilgili cezai müeyyideler artırılmalı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankalar ve devlet iş birliği ile görsel medya ve televizyonlarda tüketicileri uyaran spotlar mutlaka yayınlanmalıdır. Tüketiciler bilinçlenmeli, bu hususta BDDK, bankaların ve güvenlik güçlerinin alacağı önlemler artırılmalı."

SAHTEKÂRLIK NASIL İŞLİYOR?

Son dönemde özellikle Twitter’daki sponsorlu içerik (reklamlar) üzerinden vatandaşların banka hesaplarını boşaltan dolandırıcılar, önce “Profilime kim baktı” tarzında hesaplar açıp, bunların üzerinden reklam yayınlıyor. Reklamdaki linke tıklayan kullanıcılar, açılan sayfaya kullanıcı adı ve şifrelerini girince hesapları dolandırıcıların eline geçiyor. Ortalama 400-500 takipçili hesapları, isim değiştirip çeşitli görseller kullanarak sahte banka profiline benzeten dolandırıcılar, Twitter’a ödeme yaparak reklam yayınlamaya başlıyor. Sahte banka profili tarafından yayınlanan sponsorlu içeriklerde; sözde otomobil çekilişi, kredi masrafı iadesi ve hediye dağıtımı gibi reklamlar gösteriliyor. Dolandırıcıların sözde başvuru için yayınladığı linklere tıklayan dikkatsiz vatandaşlar, açılan sayfaya internet bankacılığına giriş yaparken kullandığı bilgileri yazıyor. Hediye kazanacağını düşünerek kişisel bilgilerini dolandırıcılara teslim eden vatandaşların banka hesapları dakikalar içerisinde boşaltılıyor.

TWITTER NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR

Hergün onlarca sahte banka reklamı ile karşılaştıklarını belirten Türkiye’deki Twitter kullanıcıları, sosyal medya platformuna tepki gösteriyor. Twitter’ın, ücret karşılığında yayınladığı bu reklamları gelir elde ettiği için engellemediğini savunan kullanıcılar, platformun CEO’su Jack Dorsey ve diğer yetkililere tepki mesajları yazıyor. Kullanıcılar, Twitter Türkiye’ye “Ücret karşılığı yayınladığınız sponsorlu içeriklerle dolandırıcılık yapılıyor. Neden müdahale etmiyorsunuz?” sorusunu yöneltiyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolandırıcılara karşı üç yöntem hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2019 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolandırıcılara karşı üç yöntem haberi güncellenecektir.

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