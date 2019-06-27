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Ankara Haberleri: Dolandırıcı aile yakalandı

ANKARA HABERLERİ

Dolandırıcı aile yakalandı

Fevzi KIZILKOYUN
27.06.2019 - 16:02Son Güncelleme :

İnternet üzerinden ulaştıkları kişilerden, yurt dışında iş bulma vaadiyle para toplayıp dolandıran aile şebekesi çökertildi. Yüzlerce kişiyi milyon liralarca dolandıran şebekenin, bu paralarla çok sayıda vinç alarak kiraladıkları öğrenildi.

Fevzi KIZILKOYUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 200 kişinin “iş vaadiyle” dolandırıldıklarını belirterek şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptığı çalışmalarda, yüzlerce kişiyi iş vaadiyle dolandıran aynı aileden 4 şüpheliyi tespit etti. Kimliklerinin belirlenmesi üzerine eş zamanlı yapılan baskınlarda, şüphelilerden 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa A. ile Melike A. tutuklandı.

İNANDIRICILIK İÇİN CV İSTEDİLER

Dolandırıcıların kurdukları uydurma bir internet sitesi üzerinde vatandaşlara ulaşarak Dubai, Kuveyt, İsviçre, İtalya gibi ülkelere inşaat işçisi, aşçı, temizlikçi olarak götüreceklerini belirtikleri öğrenildi. Ardından inandırıcı olsun diye mağdurlardan CV istedikleri, onları +32 ve +850 numaralardan aradıkları, komisyon ve masraf adı altında para talep ettikleri, bu paraları ailenin diğer üyelerinin hesabına aktardığı aynı gün ATM’den çektiği belirlendi.

VURGUN PARASIYLA VİNÇ ALDILAR

Yurtdışına gideceklerine inanan mağdurların, önceki işlerinden ayrıldıkları, dolandırıcılara yol ve bilet paraları da gönderdikleri kaydedildi. Aylarca yurtdışına gideceklerini bekleyen mağdurların, kendilerinden para toplayanları aradıkları, ulaşamadıkları, böylece dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdukları öğrenildi. Şüphelilerin, topladıkları paralarla çok sayıda vinç aldıkları, bu vinçleri kiralayarak büyük kazançlar elde ettikleri de kaydedildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolandırıcı aile yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 16 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolandırıcı aile yakalandı haberi güncellenecektir.

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