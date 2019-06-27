Dolandırıcı aile yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 200 kişinin “iş vaadiyle” dolandırıldıklarını belirterek şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptığı çalışmalarda, yüzlerce kişiyi iş vaadiyle dolandıran aynı aileden 4 şüpheliyi tespit etti. Kimliklerinin belirlenmesi üzerine eş zamanlı yapılan baskınlarda, şüphelilerden 2’si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa A. ile Melike A. tutuklandı.

İNANDIRICILIK İÇİN CV İSTEDİLER

Dolandırıcıların kurdukları uydurma bir internet sitesi üzerinde vatandaşlara ulaşarak Dubai, Kuveyt, İsviçre, İtalya gibi ülkelere inşaat işçisi, aşçı, temizlikçi olarak götüreceklerini belirtikleri öğrenildi. Ardından inandırıcı olsun diye mağdurlardan CV istedikleri, onları +32 ve +850 numaralardan aradıkları, komisyon ve masraf adı altında para talep ettikleri, bu paraları ailenin diğer üyelerinin hesabına aktardığı aynı gün ATM’den çektiği belirlendi.

VURGUN PARASIYLA VİNÇ ALDILAR

Yurtdışına gideceklerine inanan mağdurların, önceki işlerinden ayrıldıkları, dolandırıcılara yol ve bilet paraları da gönderdikleri kaydedildi. Aylarca yurtdışına gideceklerini bekleyen mağdurların, kendilerinden para toplayanları aradıkları, ulaşamadıkları, böylece dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdukları öğrenildi. Şüphelilerin, topladıkları paralarla çok sayıda vinç aldıkları, bu vinçleri kiralayarak büyük kazançlar elde ettikleri de kaydedildi.