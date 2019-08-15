Dokuz mahalleyi sabaha kadar gezdi

Altınok, yeni yapılan parklarda incelemelerde bulunurken, vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Altınok, şunları söyledi: “Ajandamız açık, ne yapacaksak birlikte konuşup, sorunları yerinde tespit edip yapacağız. Bizde 24 saat çalışma esastır. Özellikle kadın ve çocuklar parklarda rahat ve güvenle oturamıyorsa o şehirde sorun vardır. Biz Keçiören’e yeniden huzur, güven getirdik. Çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden koruma noktasında emniyet ve asayiş birimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Keçiören’in yaşayan bir şehir olmasına çalışıyoruz.”

GECE YARISINA KADAR AÇIK

Öte yandan Keçiören Belediyesi, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ve vatandaştan gelen yoğun talep doğrultusunda Fatih Kütüphanesi’nin içerisindeki millet kıraathanesinin artık saat 00.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.