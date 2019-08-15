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Ankara Haberleri: Dokuz mahalleyi sabaha kadar gezdi

ANKARA HABERLERİ

Dokuz mahalleyi sabaha kadar gezdi

Hürriyet Haber
15.08.2019 - 14:51Son Güncelleme :

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önceki gün akşam saatlerinde başlayarak, Yayla, Şehit Kubilay, Esertepe, Atapark, Kuşcağız, Etlik, Ufuktepe, Ovacık, İncirli mahallelerini sabah saat 05.30’a kadar gezdi.

Hürriyet Haber

Altınok, yeni yapılan parklarda incelemelerde bulunurken, vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Altınok, şunları söyledi: “Ajandamız açık, ne yapacaksak birlikte konuşup, sorunları yerinde tespit edip yapacağız. Bizde 24 saat çalışma esastır. Özellikle kadın ve çocuklar parklarda rahat ve güvenle oturamıyorsa o şehirde sorun vardır. Biz Keçiören’e yeniden huzur, güven getirdik. Çocuklarımızı sokağın tehlikelerinden koruma noktasında emniyet ve asayiş birimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Keçiören’in yaşayan bir şehir olmasına çalışıyoruz.”

GECE YARISINA KADAR AÇIK

Öte yandan Keçiören Belediyesi, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla ve vatandaştan gelen yoğun talep doğrultusunda Fatih Kütüphanesi’nin içerisindeki millet kıraathanesinin artık saat 00.00’a kadar hizmet vereceğini duyurdu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dokuz mahalleyi sabaha kadar gezdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dokuz mahalleyi sabaha kadar gezdi haberi güncellenecektir.

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